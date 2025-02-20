Научная инвентаризация экосистем поможет защитить природу Москвы – эксперт

Научная инвентаризация экосистем поможет защитить природу Москвы – эксперт
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Детальное изучение зеленых зон города необходимо для системного управления природным фондом

Сохранение и развитие зеленого фонда столицы требует комплексного подхода. Новое законодательство об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) позволит решать проблемы сохранения уникальных экосистем, учитывая при этом текущее развитие Москвы и современные жизненные реалии. Такое точки зрения придерживается глава департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова.

Она напомнила, что существующие границы большинства природных территорий в Москве были установлены около 20 лет назад. С тех пор столичные районы, особенно отдаленные от центра, претерпели серьезные изменения. Поэтому сегодня необходимо провести детальную инвентаризацию каждой зеленой зоны, в частности, посмотреть, какие растения там растут, в каком состоянии почва, оценить биоразнообразие флоры и фауны. Это позволит выработать эффективные решения по сохранению природных пространств в городской среде.

"Современные подходы в управлении городами и зеленым фондом ставят в центр внимания все зеленые пространства мегаполиса, включая исторический центр, придомовые локации, а не только обширные природные территории. Москва продолжает реализацию концепции 15-минутного города, когда ключевые объекты находятся в пешей доступности для жителей каждого района. Теперь это касается и зеленых территорий",

– отметила Довлетярова. Ранее, пояснила эксперт, многие научные исследования  можно было вести только в садах и парках, на природных территориях они не разрешались. Но благодаря поправкам в ООЗТ научные изыскания, а также культурно-просветительские мероприятия стали возможны и там. Это позволит привлекать к реализации важных научно-исследовательских и экологических проектов широкое экспертное сообщество.

Примером такой коллективной работы можно назвать комплексное исследование нацпарка "Лосиный Остров", проведенное в прошлом году. По его итогам ученые предложили меры по сохранению биоразнообразия парка. Так, на основе их рекомендаций в 2025 году на охраняемых территориях парка начнется восстановление 10 исчезающих видов флоры и фауны, среди которых лось, заяц-беляк и русак, белая лазоревка, редкие виды первоцветов, стрекоза дозорщик-император и др., а также пройдут первые посадки ели, дуба и ясеня на участках старого ветровала.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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