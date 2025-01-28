Зеленый каркас Москвы объединит природные территории города

В столице появятся новые экотропы и расширенные рекреационные зоны

Темп жизни в современных мегаполисах таков, что поездки за город даже на выходные становятся редкостью. Тем ценнее возможность отдохнуть на природе поблизости от дома или по пути с работы. Для этого в Москве развивают рекреационные зоны, поддерживают в порядке парки, обустраивают скверы. А скоро возможностей провести время на природе у москвичей станет больше – благодаря концепции нового экологического законодательства Москвы, которое вводит понятие зеленого каркаса.

Сегодня более чем у 90% жителей столицы зеленые территории находятся в шаговой доступности. Как отмечают в московском Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, это считается высоким показателем для крупных городов по всему миру. Однако зачастую зеленые зоны в Москве обособлены, даже между соседствующими нет комфортных переходов. Это особенно чувствуют приверженцы долгих пеших прогулок, мамочки с колясками, любители спортивных пробежек и т.п. Внедрение зеленого каркаса позволит исправить ситуацию.

Элементами единого зеленого каркаса станут парки, скверы, природные территории города, а также уголки зеленых насаждений в жилых районах. По новой концепции управлять ими будут системно. Более того, каркас обеспечит связанность территорий, благодаря чему появится основа для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов, экотропы станут более протяженными.

Ожидается, что при пешеходной связанности территорий досуг будет разнообразнее и комфортнее. Москвичи получат доступ к единому природному пространству, а город будет уделять больше внимания развитию мест отдыха возле домов. Кроме того, каркасный подход послужит стимулом к развитию спортивной инфраструктуры.