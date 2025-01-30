Новые нормы обеспечат Москве оптимальный экологический баланс - эксперт

В столице создают условия для формирования гармоничной и устойчивой экосистемы

Комплексный подход к содержанию зеленых зон в Москве позволит поддерживать оптимальный экологический баланс. На это указал директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

Комментируя обновленное законодательство, эксперт отметил, что новые стандарты управления московским зеленым фондом позволят не только украшать город зелеными насаждениями, но и целенаправленно работать над улучшением качества воздуха в мегаполисе.

"Новые нормы к управлению зелеными насаждениями – это не просто регламент, а основа для создания гармоничной и устойчивой экосистемы в столице. Они позволят сосредоточить усилия на сохранении ценных пород деревьев и борьбе с инвазивными видами. Благодаря комплексной работе и современным стандартам мы можем сохранить уникальную природу Москвы и сделать ее еще более комфортной для жизни",

– подчеркнул Ретеюм. В качестве примера он привел ясенелистный клен, часто встречающийся на московских зеленых территориях. Это красивое дерево вытесняет местные породы деревьев, препятствуя нормальному развитию природных экосистем. Его массивная крона мешает формированию плотного травяного покрова, что, в свою очередь, препятствует сбору пыли и увлажнению воздуха. Введение на законодательном уровне нормы борьбы с вредоносными и инвазивными растениями позволит сдерживать популяцию, в частности, этого растения в Москве.

Ранее эксперты отметили, что концепция нового экологического законодательства Москвы, которое вводит понятие зеленого каркаса, поможет увеличить количество и протяженность экотроп в столице.