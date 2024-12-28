На территории парка "Москворецкий" реализовали проект по благоустройству

Работы затронули участок от Московской кольцевой автомобильной дороги до Строгинского моста

В Москве реализуется масштабный проект по благоустройству. В порядок приводят улицы, дворы, набережные, зеленые территории. В частности, в уходящем году были выполнены работы по благоустройству и реабилитации значительного участка природно-исторического парка "Москворецкий".

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, мероприятия в рамках проекта прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, а также дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

При этом никакие строительные работы не велись на заповедных участках парка. Памятники природы и другие ценные озелененные территории затронуты не были. Там только отремонтировали детские игровые площадки, обновили оборудование и покрытие в зонах для занятия спортом, установили новые скамейки в местах, предназначенных для спокойного отдыха.

В целом, в рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от Московской кольцевой автомобильной дороги до Строгинского моста проложили дорожки с разными типами покрытия, а также установили садово-парковую мебель и новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители парка получили возможность заниматься на комплексах для воркаута и тренажерах с индивидуальной настройкой нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы.

Возле Большого и Малого Строгинских затонов благоустроили парк 70-летия Битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. На берегу Малого Строгинского затона появилось четыре смотровые площадки в виде балконов. Здесь также привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки, одна из которых превратилась в спорткластер, где можно поиграть в панна-футбол, настольный теннис, волейбол. На второй площадке смонтировали комплексы для воркаута и установили тренажеры под навесом.