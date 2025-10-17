На mos.ru открылся раздел о мероприятиях проекта "Зима в Москве"

На mos.ru открылся раздел о мероприятиях проекта "Зима в Москве"
Фото: АГН Москва/ Чингаев Ярослав
Горожан и гостей столицы ждет увлекательная насыщенная программа

Новый сезон масштабного городского проекта "Зима в Москве" начнется 1 декабря 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. Узнать о том, какие мероприятия приготовила столица, москвичи и туристы могут на специальной странице портала mos.ru.

Анонс событий постоянно пополняется, но уже сейчас понятно, что предстоящие зимние месяцы обещают быть по-настоящему яркими и насыщенными — каждого гостя ждут самые разнообразные активности на любой вкус и подарки.

В популярных у жителей и гостей столицы местах появятся развлекательные площадки, на которых будут организованы иммерсивные шоу, мастер-классы, экскурсии, флешмобы, кинопоказы и другие мероприятия. Во всех округах города откроются катки, в парках проложат лыжные трассы и зальют горки. На фестивальных площадках и рынках по традиции будут предлагать горячие блюда, выпечку, ароматные напитки.

А еще для нового сезона "Зимы в Москве" организаторы приготовили интересные познавательные квесты и игры – они не только подарят новые впечатления и хорошее настроение, но и помогут открыть мегаполис с разных сторон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия "Зимы в Москве" сезона 2024/2025 посетили почти 30 миллионов человек.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
