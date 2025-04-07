Сервис "Мосбилет" назвал самые популярные театральные постановки столицы

Билеты на эти спектакли раскупают очень быстро

Сервис "Мосбилет" составил подборку наиболее популярных постановок в театрах столицы. На большинство из них в мае уже нет свободных мест.

"Смерть Тузенбаха" в Театре на Бронной. "Три сестры" Антона Чехова в интерпретации Константина Богомолова вызывают огромный интерес московской публики. Зрителей не пугает даже продолжительность спектакля, который идет около четырех часов с тремя антрактами. "Плохие хорошие" в Театр им. А.С. Пушкина. В постановке Евгения Писарева по пьесе Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир" блистает Виктория Исакова. "Евгений Онегин" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Знаменитая опера Петра Ильича Чайковского здесь представлена очень современно. "Белые ночи" в Театре Ермоловой. Эта история героев Федора Достоевского остается вне времени. "Гамлет" в театре "Ленком Марка Захарова" – это новая версия шекспировской трагедии в постановке Антона Яковлева.

Через сервис "Мосбилет" можно купить билеты в столичные организации культуры без наценки и комиссии, а если авторизоваться с помощью MosID, то не требуется вводить дополнительно данные удостоверения личности. О том, как теперь приобретать билеты в подарок, "Утро" рассказывало ранее.