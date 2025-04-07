Сервис "Мосбилет" назвал самые популярные театральные постановки столицы

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Сервис "Мосбилет" составил подборку наиболее популярных постановок в театрах столицы. На большинство из них в мае уже нет свободных мест.
Через сервис "Мосбилет" можно купить билеты в столичные организации культуры без наценки и комиссии, а если авторизоваться с помощью MosID, то не требуется вводить дополнительно данные удостоверения личности. О том, как теперь приобретать билеты в подарок, "Утро" рассказывало ранее.
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