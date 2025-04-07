Сервис "Мосбилет" назвал самые популярные театральные постановки столицы

Сервис "Мосбилет" назвал самые популярные театральные постановки столицы
Фото: Утро.ру
Билеты на эти спектакли раскупают очень быстро

Сервис "Мосбилет" составил подборку наиболее популярных постановок в театрах столицы. На большинство из них в мае уже нет свободных мест.

  1. "Смерть Тузенбаха" в Театре на Бронной. "Три сестры" Антона Чехова в интерпретации Константина Богомолова вызывают огромный интерес московской публики. Зрителей не пугает даже продолжительность спектакля, который идет около четырех часов с тремя антрактами.
  2. "Плохие хорошие" в Театр им. А.С. Пушкина. В постановке Евгения Писарева по пьесе Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир" блистает Виктория Исакова.
  3. "Евгений Онегин" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Знаменитая опера Петра Ильича Чайковского здесь представлена очень современно.
  4. "Белые ночи" в Театре Ермоловой. Эта история героев Федора Достоевского остается вне времени.
  5. "Гамлет" в театре "Ленком Марка Захарова" – это новая версия шекспировской трагедии в постановке Антона Яковлева.

Через сервис "Мосбилет" можно купить билеты в столичные организации культуры без наценки и комиссии, а если авторизоваться с помощью MosID, то не требуется вводить дополнительно данные удостоверения личности. О том, как теперь приобретать билеты в подарок, "Утро" рассказывало ранее. 

Источник: КП ✓ Надежный источник

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