На катке ВДНХ начинается серия традиционных утренних зарядок на льду

Фото: foto.mos.ru
Прийти на занятия и отработать комплекс упражнений с опытными инструкторами может любой желающий

На катке ВДНХ стартует серия утренних зарядок, которые будут проходить с 12:00 до 13:00: с 2 декабря по 26 февраля у москвичей появится возможность зарядиться позитивом, выполняя комплексы полезных упражнений под руководством опытных инструкторов.

Первое занятие начнется 2 декабря – прийти может любой желающий. Потребуется приобрести билет на каток. Зарядки проходят по вторникам и четвергам, исключая январские праздники.

Каток на ВДНХ открыт со вторника по пятницу: с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. По выходным и праздникам – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Проведение спортивных мероприятий на ВДНХ соответствует задачам стратегии модернизации и развития спортивной сферы столицы до 2030 года.

"Зима в Москве" является главным событием сезона, направленным на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения.

Разнообразные мероприятия со спортивными, культурными и образовательными программами объединяют жителей столицы любых возрастов и разных интересов, создавая условия для творческого развития и активного отдыха в холодный сезон – c теплым человеческим общением.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
