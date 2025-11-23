Новогоднее шоу "История игрушек" пройдет в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты"

Новогоднее шоу "История игрушек" пройдет в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты"
Фото: пресс-служба продюсерского центра "Седьмая радуга"

Парк "Остров Мечты" станет центром главного праздничного события зимы. В концертном зале "Москва" зрители увидят новое масштабное шоу "История игрушек".

Представления начнутся в двадцатых числах декабря и продлятся до 7 января 2026 года. Это будет эффектное приключение, в котором полюбившиеся персонажи телеканала "МУЛЬТ" – Сказочный Патруль, Турбозавры, Геройчики, Ум и Хрум, а также Кот Басик – объединятся, чтобы спасти Новый год от Тени, решившей нарушить праздничное волшебство.

Создатели шоу обещают продуманный визуальный и звуковой эффект – зрелище, где сценография, костюмы и свет объединяются в одно целое.

Проект реализован с рекордным бюджетом – более полумиллиарда рублей. В нем задействованы сотни артистов и танцоров, сшито свыше трехсот оригинальных костюмов, а вся техническая часть выстроена по стандартам шоу мирового уровня.

Сцена концертного зала оснащена профессиональной акустикой L-Acoustics, системой объемного звука и огромными LED-экранами, позволяющими переносить действие из одного сказочного мира в другой. Использование мэппинга и проекций делает представление максимально реалистичным – зрители буквально оказываются внутри истории.

Концертный зал "Москва" идеально подходит для постановок с большим числом участников и сложным техническим оснащением. В нем – более трех тысяч мест, комфортные кресла и продуманная амфитеатровая структура, благодаря которой видимость сцены остается отличной с любой точки. Архитектура зала создает ощущение присутствия, а звук и свет работают без искажений даже при максимальной нагрузке.

Организаторы уделили внимание не только постановке, но и пространству вокруг. Фойе концертного зала превратится в настоящую зону ожидания праздника: гостей ждут фотозоны, сладкие лавки, сувенирные киоски и аниматоры.

Для зрителей подготовлен специальный сувенир – "Домик доброты", из которого получается кормушка для птиц. Внутри – сладости, коллекционные украшения и доступ к видеоверсии шоу. Перед началом спектакля или после него можно повеселиться в самом "Острове Мечты".

Когда: 20–21, 24–30 декабря 2025 года и 2–7 января 2026 года
Где: КЦ "Москва"
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

Категория 0+

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Евросоюз публично наплевал на мирный план Трампа по Украине

Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей