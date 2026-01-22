Более 310 новых животных и 600 детенышей появились в Московском зоопарке в 2025 году - Собянин

Некоторые обитатели получили современные вольеры, другие – новых соседей

В прошлом году в Московском зоопарке произошло много радостных событий. На свет появилось около 600 детенышей, в том числе редких видов, новый дом обрели гигантские выдры и малайские медведи, а специалисты отдела спасения диких животных вылечили более 700 зверей. Об этих и других итогах года рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в 2025 году пространство зоопарка стало комфортнее для ряда его обитателей. На Новой территории обустроили просторный вольер для гигантских выдр – более 300 м² тропического рая, стилизованного под леса Амазонки. Быстро освоились на новом месте и малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка, переехавшие в обновленный павильон "Солнечные медведи". Жилище кинкажу (небольшие зверьки из семейства енотовых) удвоилось в размерах: вольер снабдили теплым полом и игровыми элементами, воссоздающими атмосферу латиноамериканских лесов.

В парке "Сокольники" открылся современный Центр восстановления и адаптации птиц. Здесь лечат раненых хищных и краснокнижных пернатых, возвращая их в дикую природу или пристраивая в зоопарки. А новый специализированный отдел "Спасение диких животных" за полгода обработал свыше 1 500 заявок и доставил в филиалы более 700 пострадавших зверей. Каждому из них обеспечили профессиональный уход.

Еще в 2025 году в Московском зоопарке случился настоящий бэби‑бум: здесь родились, вылупились или другим образом появились на свет почти 600 малышей, в том числе:

эластичная черепаха – это уже второе поколение редких рептилий, выведенное в зоопарке;

морской котик в павильоне "Ластоногие";

мартышка Диана – вид, занесенный в Международную Красную книгу;

два амурских тигренка;

трое капибарят (у многодетной мамы Малой теперь 11 детенышей).

Пополнения случились и в филиале зоопарка в Великом Устюге: там появился ягненок у валлийских овец, маленькие яки и козлята породы камори.

Кроме того, посетители зоопарка теперь могут познакомиться и с новыми видами животных. Так, впервые за 161 год здесь поселились новогвинейские филандеры – сумчатые обитатели тропиков. Экзотическую коллекцию пополнили и необычные птицы: челноклюв, чернолицый ибис и дымчатый лягушкорот. В общей сложности в Москву из российских и зарубежных зоопарков, а также из частных коллекций прибыли более 310 разных животных.

Увидеть обитателей Московского зоопарка помогают онлайн-трансляции на сайте zoo.mos.ru. Сейчас 73 камеры в 22 вольерах позволяют наблюдать за жизнью дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат, пумы Габриэля, гигантских выдр и др. Летом проект вышел на международный уровень – запущена англоязычная версия для зарубежных зрителей.