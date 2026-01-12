Москвичи получат больше баллов городской программы лояльности за опекунство над обитателями зоопарка

В Москве становится все более популярной такая форма благотворительности, когда горожане берут на себя опекунство над животных Московского зоопарка. В 2025 году участники инициативы пожертвовали на нужды зверей около 240 тысяч рублей. Средства пошли на улучшение условий содержания, разнообразное питание, ветеринарное сопровождение. Сами благотворители при этом становятся участниками городской программы лояльности и получают за доброе дело баллы "Миллион призов".

Суть программы проста: желающий берет под опеку выбранного обитателя зоопарка и подписывает годовой договор пожертвования. Сумма взноса варьируется, причем средства можно вносить ежеквартально или сразу оплатить год вперед. Взамен в зависимости от размера взноса опекун может получить целый ряд приятных привилегий, в том числе:

бесплатное посещение зоопарка;

регулярные фото‑ и видеоотчеты о жизни подопечного;

информацию о состоянии его здоровья;

возможность разместить на вольере табличку со своим именем;

упоминание на сайте и в соцсетях зоопарка.

Для участников программы "Миллион призов" старше 18 лет предусмотрены дополнительные стимулы: чем выше сумма пожертвования, тем больше городских баллов ему начислят. Так, при взносе от 1,5 до 5 тысяч рублей полагается 3 тысячи баллов, от 5 до 10 тысяч – 5 тысяч баллов, а при сумме от 10 до 20 тысяч рублей участник получает максимальные 7,5 тысячи баллов. Важно: баллы начисляются один раз в год за новый договор, даже если ранее человек уже выступал опекуном.

История опекунства в Московском зоопарке уходит корнями в 1864 год – именно тогда зародилась традиция заботы о животных силами неравнодушных горожан. Сегодня ее продолжает программа "Клуб друзей зоопарка", которая дает москвичам шанс воплотить детскую мечту – почувствовать себя причастным к жизни экзотических обитателей: величественного льва, грациозной зебры, высокого жирафа или добродушного бегемота.

Чтобы стать опекуном, нужно выбрать подопечного на специальной странице сайта зоопарка. Далее заполнить заявку, указав личные данные (ФИО, телефон, e‑mail). После этого с заявителем свяжется сотрудник зоопарка, чтобы уточнить детали и согласовать сумму пожертвования. Договор оформляется по электронной почте, а для подписания необходимо лично посетить зоопарк.