В Московском зоопарке впервые за годы реабилитации уснул гималайский медведь Вася
Фото: mos.ru

В конце декабря Московский зоопарк отметил важное достижение в работе по реабилитации диких животных: гималайский медведь Вася, обитатель старой территории, впервые с момента поступления в зоопарк впал в зимнюю спячку. Это событие стало результатом трехлетней программы, направленной на возвращение медведям природного поведения после тяжелого прошлого.

История группы гималайских медведей началась в конце 2022 года, когда трое истощенных животных – самец Вася и самки Бефана (Фаня) и Бабуля – были изъяты у контрабандистов и доставлены в зоопарк. Долгое содержание в тесных клетках лишило их возможности вести естественный образ жизни: медведи не только страдали от недоедания, но и никогда ранее не впадали в спячку. Перед специалистами стояла сложная задача – не просто стабилизировать состояние зверей, но и вернуть им поведенческие паттерны, свойственные виду в дикой природе.

Для каждого медведя разработали индивидуальную программу реабилитации. Бабулю поселили в экспозиции "Остров зверей" на новой территории рядом с самцом Аладдином, который живет в зоопарке уже 30 лет. Вася и Бефана обосновались на старой территории вблизи павильона "Фауна Китая". Ключевыми элементами восстановления стали:

  • специально подобранный рацион, учитывающий сезонные потребности;
  • создание комфортных и безопасных условий содержания;
  • постепенная адаптация к природным циклам.

Процесс подготовки к спячке начинается задолго до наступления холодов. Уже с середины августа зоологи увеличивают калорийность питания на 10–20%, чтобы животные накопили необходимый жировой запас. Летнее меню обогащают сезонными овощами и фруктами – кукурузой, косточковыми и бахчевыми культурами. Осенью в рацион добавляют высокобелковые и жирные компоненты: орехи, сухофрукты, личинок жуков (зофобас), жирные сорта рыбы (кету, горбушу). Благодаря такому питанию Вася и Бефана к моменту засыпания достигли здорового веса в 160–170 кг.

Готовность медведей к зимнему сну определяют по поведенческим изменениям: снижение активности, увеличение времени пребывания в укрытиях, уменьшение аппетита. Для спячки оборудованы специальные берлоги с мягкой подстилкой из соломы и древесной стружки. Температурный режим в помещениях поддерживается на уровне от 0 до +5°C, а в зоне зимовки соблюдается особая тишина – сон медведей чуткий, и любой резкий звук может их потревожить. В первые недели сотрудники посещают спящих животных раз в 1–2 дня, передвигаясь бесшумно и не включая свет.

Помимо гималайских медведей, в спячку успешно впал бурый медведь Гром. Он прибыл в зоопарк осенью 2022 года из города Кременная (ЛНР), где жил на территории завода.

Сейчас в зимнем сне находятся:

  • Вася (гималайский медведь);
  • Бефана (гималайская медведица);
  • Бабуля (гималайская медведица);
  • Аладдин (гималайский медведь);
  • Гром (бурый медведь).

Спячка медведей – не только показатель их физического благополучия, но и свидетельство эффективности многолетней работы зоологов. Это подтверждение того, что даже животные с тяжелой судьбой могут восстановить естественное поведение при грамотном уходе и внимании.

Пробуждение ожидается с приходом весеннего тепла, ориентировочно в марте. Пока же посетители зоопарка и зрители онлайн‑трансляций могут наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, не впадающими в зимний сон: белой медведицей Айкой, малайскими медвежатами Машей, Лучиком и Звездочкой, большими пандами Жуи, Диндин и Катюшей, а также иными обитателями Московского зоопарка.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
