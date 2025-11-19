Московский зоопарк подготовил викторину для любителей наблюдать за капибарами

Победители получат баллы городской программы лояльности

Зрители онлайн-трансляций из Московского зоопарка могут принять участие в очередной викторине о животных, наблюдать за жизнью которых можно удаленно. Новый выпуск посвящен нашим любимцам капибарам – очаровательным крупным грызунам, которые никого не оставляют равнодушными.

Викторина, которую подготовили специалисты Московского зоопарка совместно с проектом "Активный гражданин", состоит из восьми вопросов об особенностях обитания животных в дикой природе и в зоопарке, их социальному поведению, питанию и т.п. Участникам нужно выбрать один правильный ответ из пяти вариантов. Онлайн-трансляции из вольера капибар помогут пройти викторину с максимальным результатом и получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Опытные зрители отмечают, что наблюдать за капибарами в эфире Московского зоопарка на mos.ru особенно интересно в утренние и вечерние часы, когда грызуны наиболее активны. В это время можно увидеть, как они принимают водные процедуры, хрустят вкусняшками и общаются друг с другом.

Онлайн-трансляции проводятся в часы работы Московского зоопарка. Благодаря проекту, который реализуется с 2024 года с помощью городского Департамента информационных технологий, москвичи, а также жители других регионов и даже стран могут ежедневно наблюдать со своего компьютера или смартфона за медведями, рысями, медоедами, зебрами, гориллами, журавлями и многими другими обитателями зоопарка. А еще больше узнать о животных, их повадках и привычках помогают викторины, которые зоопарк проводит совместно с проектом "Активный гражданин".

Ранее москвичей приглашали принять участие в викторинах о пандах и мануле. За каждый верный ответ пользователи получали по пять баллов, которые затем можно обменять на товары и услуги партнеров акции "Миллион призов".