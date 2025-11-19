Московский зоопарк подготовил викторину для любителей наблюдать за капибарами

Московский зоопарк подготовил викторину для любителей наблюдать за капибарами
Фото: АГН Москва
Победители получат баллы городской программы лояльности

Зрители онлайн-трансляций из Московского зоопарка могут принять участие в очередной викторине о животных, наблюдать за жизнью которых можно удаленно. Новый выпуск посвящен нашим любимцам капибарам – очаровательным крупным грызунам, которые никого не оставляют равнодушными.

Викторина, которую подготовили специалисты Московского зоопарка совместно с проектом "Активный гражданин", состоит из восьми вопросов об особенностях обитания животных в дикой природе и в зоопарке, их социальному поведению, питанию и т.п. Участникам нужно выбрать один правильный ответ из пяти вариантов. Онлайн-трансляции из вольера капибар помогут пройти викторину с максимальным результатом и получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Опытные зрители отмечают, что наблюдать за капибарами в эфире Московского зоопарка на mos.ru особенно интересно в утренние и вечерние часы, когда грызуны наиболее активны. В это время можно увидеть, как они принимают водные процедуры, хрустят вкусняшками и общаются друг с другом.

Онлайн-трансляции проводятся в часы работы Московского зоопарка.  Благодаря проекту, который реализуется с 2024 года с помощью городского Департамента информационных технологий, москвичи, а также жители других регионов и даже стран могут ежедневно наблюдать со своего компьютера или смартфона за медведями, рысями, медоедами, зебрами, гориллами, журавлями и многими другими обитателями зоопарка. А еще больше узнать о животных, их повадках и привычках помогают викторины, которые зоопарк проводит совместно с проектом "Активный гражданин".

Ранее москвичей приглашали принять участие в викторинах о пандах и мануле. За каждый верный ответ пользователи получали по пять баллов, которые затем можно обменять на товары и услуги партнеров акции "Миллион призов".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

FT: план по быстрой переброске НАТО на восток потерпел крах

На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей