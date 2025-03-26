Наблюдать за красной пандой и енотами из Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru

Наблюдать за красной пандой и енотами из Московского зоопарка теперь можно онлайн на mos.ru
Фото: пресс-служба
Камеры установлены в уличных вольерах

На mos.ru открылись новые трансляции из Московского зоопарка. С 26 марта пользователи портала могут наблюдать онлайн за жизнью гималайских медведей, енотов-полоскунов и красной панды.

Трансляции ведутся ежедневно в часы работы зоопарка.

"Зрители могут застать уникальные моменты кормления, игр, тренингов и социального взаимодействия животных. Это не просто возможность наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и шанс погрузиться в их мир, понять поведение и привычки животных",

– отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гималайские медведи Фаня и Вася появились в зоопарке в конце 2022 г., их спасли от перекупщиков. Животные были в крайне истощенном состоянии. Благодаря неустанной заботе зоологов они начали приходить в норму. В этом году впервые за два года Фаня ушла в зимнюю спячку. Васе еще требуется время на перестройку биологических ритмов, этой зимой он не спал. В дневное время суток гималайские медведи весьма активны и много времени проводят на уличной территории, где установлены камеры.

Красная панда Рыжик ведет преимущественно сумеречный образ жизни. Он выбирается из домика несколько раз в день, в основном в утренние или предвечерние часы. Любит залить по деревьям, но есть предпочитает на земле.

Семейство енотов-полоскунов составляют мама Тити и трое ее детей: Аким, Груша и маленький Шоня. На территории их вольера есть ручеек, в котором еноты с удовольствием полощутся, подтверждая свое название.

Важно, что видеотрансляции из зоопарка на mos.ru доступны не только москвичам, но и жителям всей страны. Чтобы больше узнать о полюбившемся питомце, пользователи могут посетить странички животных на zoo.mos.ru, где описаны его привычки, рацион питания и другие интересные факты.

Ранее были организованы трансляции из вольеров панды Катюши, манула Тимофея, и капибар, карликового бегемота и других животных.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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