В Московском зоопарке состоялось знакомство малайских медвежат

Животные обитают в разных помещениях, но ежедневно встречаются на общей территории

Малайские медвежата Лучик и Звездочка, прибывшие в Московский зоопарк в конце прошлого года, наконец познакомились, освоились друг с другом и теперь вместе играют. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада.

Как рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин, первые встречи медвежат устраивали очень аккуратно. Сначала их познакомили на расстоянии, для этого Лучика на руках ненадолго приносили в помещение к Звездочке. Затем им дали возможность контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут. Убедившись, что медвежата хорошо общаются между собой, время встреч стали увеличивать до нескольких часов.

"Поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, начали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят. Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится "бороться",

– рассказал специалист. Он отметил, что игры и реакции медвежат соответствуют возрастной норме данного вида.

Сейчас медвежата встречаются каждый день. В целях безопасности спят они в разных помещениях, но могут слышать и чувствовать друг друга.

Ранее в Московском зоопарке показали, как Звездочка осваивает игровую комнату.