Москвичи выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин"

Юные медвежата, прибывшие в Московский зоопарк из далекой Малайзии, получили имена. Их будут звать Маша, Лучик и Звездочка. Так решили большинство москвичей, проголосовавших на платформе "Активный гражданин".

Первой в августе прибыла в Москву пятимесячная самочка малайского, или солнечного, медведя. Сейчас она весит уже больше 21 килограмма, становится сильной и ловкой. Недавно малышку перевели в экспозиционный вольер, где позже ее смогут видеть посетители. В просторном помещении, стилизованном под тропический лес, для медвежонка созданы все условия, в том числе множество конструкций из дерева разной высоты позволяют ей активно играть и лазить.

За проделками малышки в соцсетях наблюдали десятки тысяч подписчиков. Из-за озорного характера горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша – в честь героини известного мультика. За этот вариант проголосовали 28 процентов пользователей. На втором месте была Аврора – такой выбор сделали 20 процентов голосующих. Далее с небольшим отрывом идет имя Злата – его выбрали 18 процентов. Более экзотические варианты – Сунни, Джави и Августа – набрали меньше всего голосов.

В ближайшее время в Москву приедут еще двое малайских медвежат – самец и еще одна самочка. Москвичи выбрали имена и для них. Мальчика решили назвать Лучиком. Это активный, любознательный медвежонок, он проявляет интерес к людям, которые о нем заботятся. У малыша отменный аппетит, и когда к нему заходят с едой, он радуется гостям вдвойне. Парень с интересом изучает игрушки и с энтузиазмом осваивает деревянные препятствия и лесенки.

Имя Лучик одобрили 32 процента участников голосования. Возможно, потому что малайских медведей называют солнечными – из-за желтого пятна на груди. На втором месте Лука – за него проголосовали 22 процента участников. Далее с большим отрывом идут Султан, Рави и Батик – эти имена набрали по 15 процентов соответственно. А завершает список Лумпур – его выбрали восемь процентов проголосовавших.

Вторая девочка, приезда которой ждут в зоопарке, более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей. В голосовании за имя для этой самочки победил вариант Звездочка. Его выбрали 27 процентов пользователей. На втором месте – Манго (17 процентов), а третье разделили имена Кира и Ассоль, у них 17 и 16 процентов соответственно. Малаша и Парвати оказались в конце списка.

Малышей можно будет увидеть в экспозиции Московского зоопарка в следующем году.