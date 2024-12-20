Москвичи выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка

Москвичи выбрали имена малайским медвежатам из Московского зоопарка
Фото: mos.ru
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин"

Юные медвежата, прибывшие в Московский зоопарк из далекой Малайзии, получили имена. Их будут звать Маша, Лучик и Звездочка. Так решили большинство москвичей, проголосовавших на платформе "Активный гражданин".

Первой в августе прибыла в Москву пятимесячная самочка малайского, или солнечного, медведя. Сейчас она весит уже больше 21 килограмма, становится сильной и ловкой. Недавно малышку перевели в экспозиционный вольер, где позже ее смогут видеть посетители. В просторном помещении, стилизованном под тропический лес, для медвежонка созданы все условия, в том числе множество конструкций из дерева разной высоты позволяют ей активно играть и лазить.

За проделками малышки в соцсетях наблюдали десятки тысяч подписчиков. Из-за озорного характера горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша – в честь героини известного мультика. За этот вариант проголосовали 28 процентов пользователей. На втором месте была Аврора – такой выбор сделали 20 процентов голосующих. Далее с небольшим отрывом идет имя Злата – его выбрали 18 процентов. Более экзотические варианты – Сунни, Джави и Августа – набрали меньше всего голосов.

В ближайшее время в Москву приедут еще двое малайских медвежат – самец и еще одна самочка. Москвичи выбрали имена и для них. Мальчика решили назвать Лучиком. Это активный, любознательный медвежонок, он проявляет интерес к людям, которые о нем заботятся. У малыша отменный аппетит, и когда к нему заходят с едой, он радуется гостям вдвойне. Парень с интересом изучает игрушки и с энтузиазмом осваивает деревянные препятствия и лесенки.

Имя Лучик одобрили 32 процента участников голосования. Возможно, потому что малайских медведей называют солнечными – из-за желтого пятна на груди. На втором месте Лука – за него проголосовали 22 процента участников. Далее с большим отрывом идут Султан, Рави и Батик – эти имена набрали по 15 процентов соответственно. А завершает список Лумпур – его выбрали восемь процентов проголосовавших.

Вторая девочка, приезда которой ждут в зоопарке, более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей. В голосовании за имя для этой самочки победил вариант Звездочка. Его выбрали 27 процентов пользователей. На втором месте – Манго (17 процентов), а третье разделили имена Кира и Ассоль, у них 17 и 16 процентов соответственно. Малаша и Парвати оказались в конце списка.

Малышей можно будет увидеть в экспозиции Московского зоопарка в следующем году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

"Война иного уровня": в Киеве раскрыли зловещий план против России

Украинцы захотели ввода иностранных солдат для противостояния российской армии

Катастрофа в зоне СВО: украинцы массово бежат с поля боя

В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей