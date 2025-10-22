Викторину о пандах приглашают пройти зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Курс рубля
Виртуальные посетители вольеров Московского зоопарка могут принять участие в викторине о больших пандах. На странице с онлайн-трансляциями появилась ссылка на вопросы о жизни этих животных, особенностях их питания и привычках. Проект организован совместно с порталом "Активный гражданин".
Зрители, которые ведут онлайн-наблюдение за пандами, обитающими в Московском зоопарке, и читают информационные сообщения на странице трансляций, смогут без труда ответить на вопросы викторины.
За правильные ответы можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" и затем обменять их на скидки на товары и услуги партнеров программы, например, купоны в аптеки, магазины, рестораны, билеты в музеи, использовать для пополнения транспортной карты "Тройка" или перечислить на благотворительность.
Онлайн-трансляций из Московского зоопарка организованы ежедневно в часы работы зоопарка. Сейчас можно наблюдать за медведями, представителями семейства кошачьих, приматами, травоядными и птицами.
