Викторину о пандах приглашают пройти зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка

За правильные ответы участники получат баллы городской программы лояльности

Виртуальные посетители вольеров Московского зоопарка могут принять участие в викторине о больших пандах. На странице с онлайн-трансляциями появилась ссылка на вопросы о жизни этих животных, особенностях их питания и привычках. Проект организован совместно с порталом "Активный гражданин".

Зрители, которые ведут онлайн-наблюдение за пандами, обитающими в Московском зоопарке, и читают информационные сообщения на странице трансляций, смогут без труда ответить на вопросы викторины.

За правильные ответы можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" и затем обменять их на скидки на товары и услуги партнеров программы, например, купоны в аптеки, магазины, рестораны, билеты в музеи, использовать для пополнения транспортной карты "Тройка" или перечислить на благотворительность.

Онлайн-трансляций из Московского зоопарка организованы ежедневно в часы работы зоопарка. Сейчас можно наблюдать за медведями, представителями семейства кошачьих, приматами, травоядными и птицами.