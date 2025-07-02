За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн

За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
Трансляции открыты портале mos.ru

Любители животных получили возможность дистанционно наблюдать за жизнью малайских медвежат в Московском зоопарке. На портале mos.ru запустили онлайн-трансляции из вольеров павильона "Солнечные медведи", где живут Лучик, Звездочка и Маша. Теперь пользователи из любой точки мира могут увидеть в режиме реального времени, как малыши исследуют свою территорию, играют и получают лакомства.

Малайские медвежата поселились в Московском зоопарке в прошлом году. Первой в августе приехала юная медведица Маша, а в конце декабря привезли Лучика и Звездочку. Кстати, этим имена животным выбрали москвичи, проголосовавшие на портале "Активный гражданин".

Сначала малыши проходили адаптацию на новом месте, а после переехали в оборудованный под их индивидуальные особенности павильон "Солнечные медведи". Сейчас Маша живет отдельно, а Лучик и Звездочка – в соседнем помещении. Зоологи знакомят их друг с другом постепенно: сначала медвежата общались через решетку, но теперь уже играют днем вместе, но на ночь расходятся по своим комнатам.

"Маша, Лучик и Звездочка очень активные, сильные и любопытные звери. Сейчас у них важный этап выстраивания коммуникации друг с другом. Зоологи внимательно наблюдают за ними все время, особенно в часы совместного пребывания в одном вольере, чтобы предотвратить возможные конфликты и травмы",

– рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Так же постепенно медвежата привыкали к регулярным визитам посетителей. А теперь за ними можно наблюдать и онлайн, хоть пока и в ограниченный период времени – ежедневно с 14:00 до 16:00. Постепенно время будет увеличиваться.

Онлайн-трансляции из вольеров Московского зоопарка запустили осенью 2024 года. Сейчас на zoo.mos.ru можно в режиме реального времени увидеть 25 видов животных, включая представителей семейства кошачьих, разных видов медведей, приматов и др.

О том, как в зоопарке проходила адаптация пумы Геркулеса, "Утро" рассказывало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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