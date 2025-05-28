Гигантских выдр из Московского зоопарка можно увидеть онлайн

Видеотрансляции организованы на платформе mos.ru

В среду, 28 мая, отмечается Всемирный день выдры. Московский зоопарк к этому дню приурочил радостное событие – запуск онлайн-трансляций из вольера с гигантскими выдрами. Теперь все желающие могут наблюдать за двумя молодыми самцами Фиделем и Васко, а также самкой Севиль ежедневно в часы работы зоопарка.

Гигантская (бразильская) выдра – крупнейший пресноводный представитель куньих, способный противостоять такому хищнику, как кайман. Эти животные, вооруженные острыми зубами, ведут себя шумно и активно. Пищу они, как правило, добывают в воде, а живут на берегу водоема.

В Московском зоопарке эти замечательные животные экспонируются с апреля. Вольер для них построили на новой территории рядом с пешеходным мостом. Там есть просторный бассейн с пресной водой, куда запускают живую рыбу, а также подогреваемые участки суши и большое бревно, на котором упражняются Фидель, Васко и Севиль.

"Вольер оформлен под тропический лес бассейна Амазонки, где обитает этот вид. Животные довольно часто подплывают близко к стеклу, с интересом разглядывают посетителей и охотно демонстрируют себя",

– рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Теперь не только москвичи и гости столицы, которые приходят в зоопарк, но и все желающие могут наблюдать за гигантскими выдрами. Установленные в вольере три камеры транслируют все происходящее онлайн в соответствии с часами работы зоосада. Летом эфир будет длиться с 07:30 до 22:00.

Трансляции из вольеров Московского зоопарка появились на zoo.mos.ru осенью 2024 года. Список животных, за которыми можно наблюдать онлайн, все время растет. Зимой больше всего виртуальных посещений было в вольер с большими пандами и орангутанами.