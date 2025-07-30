Видеотрансляции из Московского зоопарка вышли на международный уровень

Видеотрансляции из Московского зоопарка вышли на международный уровень
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
Для иностранцев запустили англоязычную версию проекта

Наблюдать в интернете за жизнью обитателей Московского зоопарка смогут теперь не только россияне и знающие русский язык жители других стран, но и иностранцы, говорящие по-английски. Это стало возможно благодаря запуску англоязычной версии онлайн-трансляций на mos.ru.

Проект важен не только с туристической точки зрения, но и в плане развития международного сотрудничества Московского зоопарка со специалистами из разных стран. Теперь зоологи и все любители животных могут смотреть эфиры из вольеров больших панд, манула, карликового бегемота, слонов, капибар, верблюдов, орангутанов, горилл, медоедов, сурикатов и рысей в специальной версии проекта. Помимо видеотрансляций, там размещены интересные факты про перечисленных животных, их фотографии с разных ракурсов. Информация на англоязычных страницах будет постоянно пополняться, дублируя основную, русскоязычную версию.

Наблюдать за животными онлайн можно в часы работы зоопарка. С августа этот период составит с 07:30 до 21:00 мск. При этом желающие могут смотреть запись эфиров в любое удобное время.

Трансляции на zoo.mos.ru были запущены осенью прошлого года. С тех пор возможностью наблюдать онлайн за животными из Московского зоопарка виртуальные посетители воспользовались более семи миллионов раз. Больше всего зрителей интересует жизнь и поведение капибар, панд и манула Тимофея.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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