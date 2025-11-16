Как Московский зоопарк помогает новым регионам России

Налажена регулярная поставка гуманитарной помощи и научный обмен

Московский зоопарк комплексно подходит к развитию новых территорий, сочетая адресную гуманитарную помощь, стратегические природоохранные инициативы и укрепление профессиональных связей. В регионы регулярно поставляют медикаменты, оборудование и корма для животных. Реализации комплексной программы по экологической и гуманитарной поддержке новых регионов России был посвящен визит гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой в Херсонскую область 8 – 9 ноября.

В первый день участники делегации возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в селе Геническая Горка, а затем вместе с ветеранами специальной военной операции, представителями власти и жителями региона заложили "Сад памяти" из 80 деревьев.

Одним из ключевых направлений визита стала поддержка природоохранных инициатив и помощь безнадзорным животным в рамках программы эколого-гуманитарных миссий, реализуемой АНО "Сад памяти". Так, приют "Лапка" в Геническе получил 300 кг специализированного корма. Московский зоопарк взял учреждение под официальное шефство и в дальнейшем будет поставлять приюту ветеринарные препараты, корма и расходные материалы.

Особое внимание уделили экологическому воспитанию молодежи. Светлана Акулова вместе с представителями АНО "Сад памяти" и местными школьниками приняла участие в посадке молодых деревьев на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова".