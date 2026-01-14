"Моспитомец": как цифровой сервис соединяет сердца людей и животных

Более 2 700 четвероногих обитателей приютов обрели семью в 2025 году

В мегаполисе, где все спешат по своим делам, порой рождаются удивительно теплые истории – например о том, как безнадзорные животные находят любящих хозяев. В Москве этот процесс стал заметно проще и доступнее благодаря сервису "Моспитомец", запущенному на портале mos.ru. За 2025 год свыше 2 700 кошек и собак из городских приютов обрели дом и заботу.

Сервис "Моспитомец" является удобным инструментом для тех, кто мечтает подарить дом четвероногому другу. На платформе представлены анкеты животных из 13 столичных приютов, где сейчас проживают более 15 тысяч собак и кошек. Пользователи могут подбирать питомцев по ключевым параметрам: возрасту, размеру, окрасу, а также изучать их истории и смотреть фотографии. Затем желающие могут лично пообщаться с потенциальным питомцем, посетив приют в приемные дни.

Героем одной из трогательных историй стал пятимесячный котенок Стоппи из приюта "Зеленоград" (ГБУ "Доринвест"). Его новая хозяйка Мария рассказывает, что решение взять питомца пришло после утраты любимого кота Кузи. Дети, потрясенные потерей, предложили спасти другого зверя через сервис "Моспитомец". Просматривая анкеты, семья искала котенка, похожего на Кузю. Увидев Стоппи с идентичным окрасом, они поняли – это знак. Теперь в доме снова звучит мурлыканье, а пустота, оставленная прежней потерей, заполнилась теплом нового друга.

Не менее удивительна судьба пса Пуха из приюта "Искра". Два года назад его нашли на улице истощенным и больным. После длительного лечения он окреп, но внушительные габариты (38 кг!) снижали шансы на пристройство. Однако судьба распорядилась иначе: в прошлом году его забрал волонтер приюта. Новый хозяин считает Пуха образцом добродушия: пес обожает ласку, мгновенно подружился с домашними котами и даже научился помогать по хозяйству. Пух самостоятельно залезает в ванну после прогулок, чтобы помыть лапы, и аккуратно убирает лежанку перед роботом‑пылесосом.

Еще одна счастливая история – о собаке Лапе из приюта Западного административного округа. Ее будущие хозяева узнали о ней от знакомой и сначала познакомились дистанционно: волонтеры прислали фото и видео, рассказали о характере и судьбе животного. Но настоящая магия случилась на первой прогулке: доброжелательность, активность и грация Лапы мгновенно покорили супружескую пару. Благодаря работе волонтеров собака оказалась прекрасно адаптирована к городской жизни. Она не испытывала стресса в новом доме, быстро освоилась и вскоре продемонстрировала охранные качества на загородной даче. Сегодня Лапа – верный страж и нежный компаньон, который встречает хозяев с неизменной радостью и следует за ними повсюду.

Столичные приюты – это не просто места временного содержания, а настоящие центры реабилитации животных. Здесь каждому питомцу обеспечивают:

необходимый ветеринарный уход;

вакцинацию и чипирование;

социализацию и обучение базовым командам;

индивидуальный подход с учетом характера и потребностей.

Сервис "Моспитомец" дополняет эту работу, делая процесс поиска хозяина прозрачным и удобным. Он позволяет увидеть за каждой анкетой не просто животное, а уникальную личность со своей историей, ждущую шанса на счастливую жизнь. И даже в ритме мегаполиса можно дать шанс чуду – ведь порой достаточно одного клика, чтобы изменить судьбу и для животного, и для человека.