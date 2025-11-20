Дети, женщины, кошки: кого поддерживают москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

Пользователи сами выбирают, на какую программу направить средства

Пять лет назад на портале mos.ru был открыт сервис благотворительной помощи. Он позволяет оказывать поддержку нуждающимся быстро, в удобном формате и с уверенностью, что пожертвованные средства точно пойдут на указанные цели. За минувшие пять лет москвичи на счета 101 некоммерческой организации (НКО) более 260 миллионов рублей для оказания помощи детям и взрослым, семьям и пожилым людям, бездомным животным, а также на реализацию экологических, образовательных и важных научных проектов.

Например, фонд "Женщины за жизнь" через сервис на mos.ru собирает пожертвования для решения материальных проблем малообеспеченных и многодетных семей, а также одиноких мам. Одна из программ фонда направлена на помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, – им предоставляют врачебную, психологическую, юридическую и финансовую поддержку.

Среди подопечных фонда – Виктория, незрячая мама троих детей, двое из которых тоже имеют инвалидность. С помощью пожертвований ей удалось совершить поездку во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе, чтобы частично восстановить зрение себе и младшему сыну.

Благотворительный фонд "Рэй" содержит более 30 приютов в Москве, Московской области и других регионах, где живут свыше 16 тысяч собак и кошек. Сейчас организация строит "РэйДом" – временное, но комфортное жилье для животных, где они могут пройти домашнюю социализацию, чтобы скорее обрести хозяев.

Фонд "Синдром любви" помогает людям с синдромом Дауна. Пожертвования, поступившие через благотворительный сервис mos.ru, идут на оплату труда педагогов, которые обучают подопечных математике, финансовой грамотности и другим важным навыкам для самостоятельной жизни.

В настоящее время пользователи mos.ru могут поддержать подопечных 101 некоммерческой организации. В сервисе можно выбрать конкретную программу и перечислить на нее определенную сумму либо использовать опцию "Помочь всем" – тогда пожертвование будет поровну распределено между всеми НКО в выбранной категории. Работу сервиса курируют столичные Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы.