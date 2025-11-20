Дети, женщины, кошки: кого поддерживают москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

Дети, женщины, кошки: кого поддерживают москвичи через благотворительный сервис на mos.ru
Фото: mos.ru
Пользователи сами выбирают, на какую программу направить средства

Пять лет назад на портале mos.ru был открыт сервис благотворительной помощи. Он позволяет оказывать поддержку нуждающимся быстро, в удобном формате и с уверенностью, что пожертвованные средства точно пойдут на указанные цели. За минувшие пять лет москвичи на счета 101 некоммерческой организации (НКО) более 260 миллионов рублей для оказания помощи детям и взрослым, семьям и пожилым людям, бездомным животным, а также на реализацию экологических, образовательных и важных научных проектов.

Например, фонд "Женщины за жизнь" через сервис на mos.ru собирает пожертвования для решения материальных проблем малообеспеченных и многодетных семей, а также одиноких мам. Одна из программ фонда направлена на помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, – им предоставляют врачебную, психологическую, юридическую и финансовую поддержку.

Среди подопечных фонда – Виктория, незрячая мама троих детей, двое из которых тоже имеют инвалидность. С помощью пожертвований ей удалось совершить поездку во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе, чтобы частично восстановить зрение себе и младшему сыну.

Благотворительный фонд "Рэй" содержит более 30 приютов в Москве, Московской области и других регионах, где живут свыше 16 тысяч собак и кошек. Сейчас организация строит "РэйДом" – временное, но комфортное жилье для животных, где они могут пройти домашнюю социализацию, чтобы скорее обрести хозяев.

Фонд "Синдром любви" помогает людям с синдромом Дауна. Пожертвования, поступившие через благотворительный сервис mos.ru, идут на оплату труда педагогов, которые обучают подопечных математике, финансовой грамотности и другим важным навыкам для самостоятельной жизни.

В настоящее время пользователи mos.ru могут поддержать подопечных 101 некоммерческой организации. В сервисе можно выбрать конкретную программу и перечислить на нее определенную сумму либо использовать опцию "Помочь всем" – тогда пожертвование будет поровну распределено между всеми НКО в выбранной категории. Работу сервиса курируют столичные Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
