Взять четвероногого друга из приюта поможет новый сервис "Моспитомец" на mos.ru

Взять четвероногого друга из приюта поможет новый сервис "Моспитомец" на mos.ru
Фото: www.unsplash.com
В столице работает 13 городских приютов

Найти верного друга из приюта теперь можно всего за несколько кликов на mos.ru. Столичный Департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства запустили сервис "Моспитомец". Его основная задача – помочь желающим подобрать кошку или собаку, изучив анкеты животных, и записаться на посещение приюта.

"Сегодня в столице работает 13 городских приютов для собак и кошек без владельцев. За бездомными животными ежедневно ухаживают, для каждого из них ветеринары подобрали рацион, они привиты и обработаны от паразитов. Тем не менее приютские четвероногие обитатели мечтают встретить любящих хозяев и обрести настоящий дом", – отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В пресс-бюро также обратили внимание: чтобы животным было легче привыкнуть к новым хозяевам и обстановке, в приютах собак и кошек заранее социализируют – обучают поведению в квартире и приучают к прогулкам.

В сервисе представлен каталог с более чем тысячей анкет собак и кошек из приютов, и их число постоянно растет. Для удобства поиска можно воспользоваться фильтрами – выбрать вид животного, пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Кроме того, доступен специальный тест: пользователь отвечает на вопросы о своих предпочтениях, после чего система подбирает питомцев, максимально соответствующих запросу.

"Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом. Эта информация легла в основу единого онлайн-каталога животных из приютов на mos.ru", – рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

На странице каждого питомца размещены его фотографии, описание внешности и характера, а также контактная информация приюта. Чтобы познакомиться с выбранным животным, достаточно нажать кнопку "Записаться" и заполнить свои данные. Эта возможность доступна только авторизованным пользователям портала mos.ru.

Если после визита в приют человек решает забрать понравившегося питомца, ему предлагают подписать договор, в котором прописаны права и обязанности владельца. На раздумье отводится три дня – за это время будущий хозяин может окончательно утвердиться в своем решении и подготовить дом к появлению нового члена семьи.

Москва активно помогает бездомным кошкам и собакам обрести дом и заботу. Истории питомцев, которые этим летом нашли своих хозяев, доступны по ссылке, а о животных, которых приютили в столичных учреждениях и организациях, можно прочитать в отдельном материале.

Развитие инфраструктуры электронного правительства, включая социально значимые онлайн-сервисы, реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о вкладе столицы в нацпроекты можно узнать на специальной странице.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В США объявили о начале новой фазы СВО

Ситуация на поле боя стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей