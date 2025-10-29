Взять четвероногого друга из приюта поможет новый сервис "Моспитомец" на mos.ru

В столице работает 13 городских приютов

Найти верного друга из приюта теперь можно всего за несколько кликов на mos.ru. Столичный Департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства запустили сервис "Моспитомец". Его основная задача – помочь желающим подобрать кошку или собаку, изучив анкеты животных, и записаться на посещение приюта.

"Сегодня в столице работает 13 городских приютов для собак и кошек без владельцев. За бездомными животными ежедневно ухаживают, для каждого из них ветеринары подобрали рацион, они привиты и обработаны от паразитов. Тем не менее приютские четвероногие обитатели мечтают встретить любящих хозяев и обрести настоящий дом", – отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В пресс-бюро также обратили внимание: чтобы животным было легче привыкнуть к новым хозяевам и обстановке, в приютах собак и кошек заранее социализируют – обучают поведению в квартире и приучают к прогулкам.

В сервисе представлен каталог с более чем тысячей анкет собак и кошек из приютов, и их число постоянно растет. Для удобства поиска можно воспользоваться фильтрами – выбрать вид животного, пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Кроме того, доступен специальный тест: пользователь отвечает на вопросы о своих предпочтениях, после чего система подбирает питомцев, максимально соответствующих запросу.

"Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом. Эта информация легла в основу единого онлайн-каталога животных из приютов на mos.ru", – рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

На странице каждого питомца размещены его фотографии, описание внешности и характера, а также контактная информация приюта. Чтобы познакомиться с выбранным животным, достаточно нажать кнопку "Записаться" и заполнить свои данные. Эта возможность доступна только авторизованным пользователям портала mos.ru.

Если после визита в приют человек решает забрать понравившегося питомца, ему предлагают подписать договор, в котором прописаны права и обязанности владельца. На раздумье отводится три дня – за это время будущий хозяин может окончательно утвердиться в своем решении и подготовить дом к появлению нового члена семьи.

Москва активно помогает бездомным кошкам и собакам обрести дом и заботу. Истории питомцев, которые этим летом нашли своих хозяев, доступны по ссылке, а о животных, которых приютили в столичных учреждениях и организациях, можно прочитать в отдельном материале.

Развитие инфраструктуры электронного правительства, включая социально значимые онлайн-сервисы, реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о вкладе столицы в нацпроекты можно узнать на специальной странице.