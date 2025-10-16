"Сила поддержки": более 5,5 млн рублей собрали москвичи для бойцов СВО

"Сила поддержки": более 5,5 млн рублей собрали москвичи для бойцов СВО
Фото: АГН Москва
Поделиться баллами «Миллиона призов» можно до 23 ноября

Более 5,5 миллиона баллов городской программы лояльности "Миллион призов" уже перечислили москвичи в рамках акции "Сила поддержки". Средства в расчете 1 балл = 1 рубль идут на закупку продуктов, медикаментов, одежды и стройматериалов для бойцов специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов России. Акция продлится до 23 ноября.

Желающим принять участие в акции нужно авторизоваться на сайте "Миллион призов". Там во вкладке "Благотворительность" выбрать "Сделать пожертвование" и перейти в карточку "Народный фронт. Всё для победы!". Затем нужно указать сумму перевода: баллы спишутся с личного счета участника, а их денежный эквивалент поступит в благотворительный фонд. При этом горожане, отправившие перевод, получат скидку в размере 500 баллов на сувениры из новогодней коллекции "Миллиона призов".

Получить баллы городской программы лояльности можно за активное участие в электронных проектах правительства Москвы, например, "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом" и др. После их можно обменять на скидки на товары и услуги партнеров акции, среди которых аптеки, магазины товаров для детей и животных, рестораны, театры и проч. 

Ранее в Москве завершился осенний сезон волонтерского проекта "Время добра", к которому присоединились более 3000 участников.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Латвия придумала изощренный способ ударить по России

Белоруссию тоже задели новые ограничения

"Все вышли": Трамп неожиданно объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей