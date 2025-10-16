"Сила поддержки": более 5,5 млн рублей собрали москвичи для бойцов СВО

Поделиться баллами «Миллиона призов» можно до 23 ноября

Более 5,5 миллиона баллов городской программы лояльности "Миллион призов" уже перечислили москвичи в рамках акции "Сила поддержки". Средства в расчете 1 балл = 1 рубль идут на закупку продуктов, медикаментов, одежды и стройматериалов для бойцов специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов России. Акция продлится до 23 ноября.

Желающим принять участие в акции нужно авторизоваться на сайте "Миллион призов". Там во вкладке "Благотворительность" выбрать "Сделать пожертвование" и перейти в карточку "Народный фронт. Всё для победы!". Затем нужно указать сумму перевода: баллы спишутся с личного счета участника, а их денежный эквивалент поступит в благотворительный фонд. При этом горожане, отправившие перевод, получат скидку в размере 500 баллов на сувениры из новогодней коллекции "Миллиона призов".

Получить баллы городской программы лояльности можно за активное участие в электронных проектах правительства Москвы, например, "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом" и др. После их можно обменять на скидки на товары и услуги партнеров акции, среди которых аптеки, магазины товаров для детей и животных, рестораны, театры и проч.

Ранее в Москве завершился осенний сезон волонтерского проекта "Время добра", к которому присоединились более 3000 участников.