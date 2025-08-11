К программе лояльности "Миллион призов" присоединились новые партнеры

К программе лояльности "Миллион призов" присоединились новые партнеры
Фото: АГН Москва
Москвичи оформили более 17 млн заказов за призовые баллы

Способов получения баллов городской программы лояльности "Миллион призов" стало больше благодаря появлению новых крупных партнеров – сувенирного магазина Парка Горького и мобильного приложения ВДНХ.

Теперь пользователи, совершившие единовременную покупку от 2,5 тысячи рублей в сувенирном магазине Парка Горького, получают 250 городских баллов. Для этого после оплаты на кассе нужно показать индивидуальный куар-код участника программы "Миллион призов" в личном кабинете. Воспользоваться данным предложением можно один раз в месяц.

Кроме того, дополнительные баллы можно получить за скачивание мобильного приложения "ВДНХ", а также за выполнение в нем определенных заданий.

Городские баллы начисляются также за участие в электронных проектах столицы: голосованиях и викторинах на платформе "Активный гражданин", предложение инициатив в "Городе идей", сообщения о недочетах в содержании городских объектов на портале "Наш город", информирование о нарушениях правил парковки в приложении "Помощник Москвы" и пр.

Баллы городской программы лояльности можно обменять на скидки в размере до 100% на товары и услуги партнеров акции, среди которых магазины, аптеки, кафе, музеи, парки. Баллами можно пополнить карту "Тройка", направить их на благотворительность или обменять на сувенирную продукцию проекта. Сообщается, что за время работы сайта "Миллион призов" горожане успешно оформили порядка 17,7 миллиона заказов. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Мрачный фарс": на Западе сделали болезненное признание из-за России

Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей