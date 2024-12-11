Проект "Город заданий" поможет москвичам познакомиться с культурной жизнью столицы

Проект "Город заданий" поможет москвичам познакомиться с культурной жизнью столицы
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
От участников потребуется посетить мероприятие, сделать фото и разместить отзыв в своих соцсетях

Проект "Город заданий" и портал "Культура Москвы" подготовили новые задания для москвичей, которые помогут не только разнообразить досуг, но и ближе познакомиться со столичным миром культуры и искусства. Активные участники, выполнившие все условия проекта, получат поощрительные баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Чтобы начать увлекательное путешествие, нужно взять в работу одно из трех новых заданий, представленных в проекте, и выбрать любое интересное мероприятие на портале "Культура Москвы". Участникам предстоит сначала составить красочный и удобный маршрут, по которому можно добраться до места проведения мероприятия. Затем проследовать по нему, по пути наслаждаясь пейзажами, достопримечательностями и видами зимней столицы. От участников требуется сделать фотографию, а после разместить пост в социальных сетях о своих впечатлениях и подходящем маршруте, указав хештеги #КультураМосквы и #ГородЗаданий.

Еще одно задание посвящено акции "Московская музейная неделя". Она проходит в городе каждую третью неделю месяца, в рамках акции можно бесплатно посетить разные экспозиции. Участникам предлагается зайти в раздел "Музеи" на портале "Культура Москвы", в фильтре "Сфера" выбрать "Московскую музейную неделю" и подобрать интересную площадку. Во время посещения, как обычно, нужно сделать фотографию, а затем поделиться своими впечатлениями в посте в соцсетях, приложив снимок. К публикации нужно добавить хештеги #МосковскаяМузейнаяНеделя, #ГородЗаданий и ссылку на сайт "Культура Москвы".

Любители театральных постановок смогут поделиться рецензией по поводу просмотренного спектакля и снимками с мероприятия. Рассказать об этом также нужно на своей странице в социальных сетях, сделав отсылку к проекту и порталу с анонсами культурных событий столицы.

За каждое успешно выполненное задание начисляется 790 городских баллов программы "Миллион призов".

Проект "Город заданий" существует с января 2022 года. С его помощью жители могут контролировать работу столичных служб, участвовать в экологических, культурных и спортивных мероприятиях. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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