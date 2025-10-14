Москвичи с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" сдали более трех тысяч тонн мебели и техники

Москвичи с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" сдали более трех тысяч тонн мебели и техники
Фото: АГН Москва/ Зыков Кирилл
В рамках одной заявки вывозят неограниченное количество предметов из согласованного списка

Запущенный четыре года назад на mos.ru сервис "Вывоз ненужных вещей" оказался спасением для многих москвичей. С его помощью они избавились от трех тысяч тонн мебели, холодильников, телевизоров, старых автомобилей и прочих тяжелых и громоздких предметов. При этом не только их квартиры стали чище и свободнее, но и снизилась нагрузка на окружающую среду, ведь сданные вещи правильно утилизируют.

За время работы сервиса от москвичей поступило почти 130 тысяч заявок на вывоз вещей, перечень которых становится все шире. Так, с конца прошлого года стало можно обратиться за вывозом металлических раковин, акриловых ванн, душевых кабин, некоторого спортинвентарь и оргтехники. Кроме того, у горожан появилась возможность сдавать через сервис одежду, обувь, книги, пригодные для использования. После тщательной сортировки и дезинфекции эти предметы обретают вторую жизнь и продолжают приносить пользу.

Некоторые предметы, например холодильники и стиральные машины, вывозятся на платной основе, это объясняется сложностью их переработки. Для оплаты этой услуги можно использовать баллы городской программы "Миллион призов". Полные правила сервиса размещены на сайте.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Радио "Судного дня" выпустило таинственное сообщение в день начала ядерных учений НАТО

Загадочное слово обсуждают эксперты и любители

В России сделали важное заявление о новой волне мобилизации

Инициатива Минобороны о привлечении резервистов на службу породила много слухов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей