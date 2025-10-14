Москвичи с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" сдали более трех тысяч тонн мебели и техники

В рамках одной заявки вывозят неограниченное количество предметов из согласованного списка

Запущенный четыре года назад на mos.ru сервис "Вывоз ненужных вещей" оказался спасением для многих москвичей. С его помощью они избавились от трех тысяч тонн мебели, холодильников, телевизоров, старых автомобилей и прочих тяжелых и громоздких предметов. При этом не только их квартиры стали чище и свободнее, но и снизилась нагрузка на окружающую среду, ведь сданные вещи правильно утилизируют.

За время работы сервиса от москвичей поступило почти 130 тысяч заявок на вывоз вещей, перечень которых становится все шире. Так, с конца прошлого года стало можно обратиться за вывозом металлических раковин, акриловых ванн, душевых кабин, некоторого спортинвентарь и оргтехники. Кроме того, у горожан появилась возможность сдавать через сервис одежду, обувь, книги, пригодные для использования. После тщательной сортировки и дезинфекции эти предметы обретают вторую жизнь и продолжают приносить пользу.

Некоторые предметы, например холодильники и стиральные машины, вывозятся на платной основе, это объясняется сложностью их переработки. Для оплаты этой услуги можно использовать баллы городской программы "Миллион призов". Полные правила сервиса размещены на сайте.