Осенний сезон "Времени добра" объединил более трех тысяч москвичей разного возраста

Для многих участников это стало началом пути в мир волонтерства

К осеннему сезону ежегодного волонтерского проекта "Время добра", который прошел с 27 сентября по 5 октября, присоединилось свыше трех тысяч москвичей. Об этом сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. Важно, что в полезных и интересных мероприятиях акциях с удовольствием принимали участие горожане всех возрастов – от школьников до людей старшего поколения.

Более половины мероприятий проекта были посвящены помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также ветеранам и жителям новых регионов России. Волонтеры впервые попробовали свои силы в изготовлении антитепловизионных одеял для бойцов СВО, маскировочных сетей, незатухающих спичек, сухого душа. Добровольцы также делали для участников СВО трогательных ангелов из ниток и милые обереги. Изделия потом передали организациям, которые доставляют грузы на передовую.

Еще одним направлением стали мастер-классы, которые волонтеры проводили для детей, в домах престарелых, приютах для животных. Кроме того, добровольцы привели в порядок более десятка памятников и мемориалов по всей столице. В общей сложности в течение недели состоялось более 60 мероприятий проекта "Время добра".