Проект "Время добра" объединил за год почти 14,5 тысячи москвичей

Добровольные помощники работали в библиотеке, кормили птиц, собирали вторсырье, заботились об одиноких людях

За четыре сезона 2024 года в рамках проекта "Время добра" состоялось 260 мероприятий, участниками которых стали более 14,5 тысячи москвичей. Городские помощники заботились о животных, своими руками изготавливали уникальные поделки и декоративные изделия для подопечных социальных учреждений, совершали разнообразные добрые и полезные поступки.

В этом году самыми популярными стали акции "Накорми друга", "Людям в помощь", "Для маленьких и смелых", "Утилизируй правильно". За четыре сезона москвичи собрали около 14 тонн корма животным из приютов, а также свыше 500 единиц медикаментов и средств по уходу. Для маленьких и смелых пациентов городских больниц в специальные боксы принесли 1,6 тысячи игрушек. В рамках акции "Утилизируй правильно" горожане передали более тонны пластика, крышечек и макулатуры.

На мастер-классах в рамках проекта "Время добра" участники рисовали картины и панно, шили мягкие игрушки, делали свечи из вощины, лепили из глины, вязали пледы для малышей, родившихся раньше срока. Более 4,6 тыс. таких изделий были переданы в социальные учреждения города. Для животных в приютах делали своими руками будки, ошейники, игрушки.

Горожане участвовали в социальной доставке горячих обедов одиноким людям старшего возраста и донорских акциях, помогали в одной из столичных библиотек разбирать книжный архив, а также совместно с командой фонда развития инклюзии в спорте проводили тренировку для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры-спасатели проводили занятия по альпинистской подготовке, обучали горожан оказанию первой помощи на воде на сап-досках. В московских школах провели "Уроки безопасности". Добровольцы участвовали в патронатных акциях, учились плести маскировочные сети, делали сухой армейский душ, создавали амулеты для участников специальной военной операции.

Зимний сезон стал красивым завершением проекта "Время добра" в 2024 году. Участники мастер-классов сделали елочные шары из ниток, провели праздничные представления для подопечных социальных учреждений. В 2025 году марафон добрых дел продолжится.