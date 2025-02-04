Москвичам посоветовали безопасно оплачивать счета за ЖКУ в сервисе "Мои платежи"

Это может обезопасить от уловок мошенников в виде фальшивых квитанций

Оплачивать счета за ЖКУ можно быстро и удобно в сервисе "Мои платежи". Он доступен на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", напомнили в столичной мэрии. Проводить платежи через сервис более удобно, поскольку это позволяет убедиться в достоверности квитанций и не попасться на уловку мошенников.

Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного Департамента информационных технологий Владимир Новиков отметил, что "Мои платежи" помогают экономить время благодаря функции шаблонов и пакетной оплаты. Дополнительно не придется переживать о своевременном погашении счетов. Только в 2024 году жители столицы оплатили более 8,7 миллиона счетов за ЖКУ на портале mos.ru и в мобильных приложениях, а за все время – свыше 46 миллионов.

Сервис способен самостоятельно искать неоплаченные платежи, а также отправлять уведомление о новых счетах. Для этого нужно установить настройку подписки в специальном разделе. Кроме того, для удобной и регулярной оплаты счетов в сервисе "Мои платежи" можно настроить автоплатеж по выставленному счету. Эта функция упростит регулярную оплату ЕПД.

Дополнительно на сайте или в приложении доступны оплаты счетов за воду и электричество, выставленных по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. Перевод платежа с помощью СПБ избавляет горожан от необходимости указывать реквизиты банковской карты. А до 10 января 2026 года за использование сервиса быстрых платежей в "Мои платежи" позволяет получить кэшбэк в размере одного процента от суммы платежа в определенных категориях.