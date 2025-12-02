Найти четвероногого друга из городского приюта можно в сервисе "Моспитомец"

Найти четвероногого друга из городского приюта можно в сервисе "Моспитомец"
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Доступно более тысячи анкет животных, готовых обрести дом

2 декабря отмечается День дворняги – самое время вспомнить об обитателях приютов бездомных животных, которые могут стать самыми преданными друзьями.

Сейчас в Москве работают 13 городских приютов, где содержатся более 15 тысяч собак и кошек. Большинство из них беспородные, но они заслуживают внимания и любви человека не меньше, чем их чистокровные собратья. Попадают животные в приют в результате отлова на городских улицах после сообщения горожан о том, что где-то замечена безнадзорная кошка или собака.

Попав в приют, животное сначала проходит карантин, медосмотр. Его лечат, вакцинируют, стерилизуют. После карантина к уходу за животным подключаются волонтеры. Когда питомец привыкает к людям, ему начинают искать хозяина. В сервисе "Моспитомец" на mos.ru размещен каталог с анкетами кошек и собак, готовых отправиться в новый дом. Там указан возраст, пол, размер, вес животного. Там же можно записаться на встречу для личного знакомства с понравившимся хвостиком.

