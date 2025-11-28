Юные москвичи выбрали имена для лосей, обитающих в лесу на северо-востоке города

Голосование проходило на платформе «Активный гражданин — детям»

Юные москвичи выбрали имена для обитателей национального парка "Лосиный Остров". Сегодня в московской части уникальной природной территории постоянно проживают 10–12 лосей. Четверо их них снабжены GPS-передатчиками – именно им ребята дали имена.

Трехлетнюю лосиху участники проекта решили назвать Диной – за этот вариант проголосовали 20% ребят. Пятилетняя самка стала Есенией – так решили 22% проголосовавших. Семилетняя лосиха получила имя Астра – 23%. Меньше всего споров вызвало имя для четырехлетнего самца. 34% юных респондентов выбрали для него имя Буран.

Напомним, лоси свободно гуляют по территории "Лосиного парка", но стараются держаться подальше от мест, где бывают люди. Сотрудники парка отслеживают перемещение животных с помощью GPS-передатчиков на ошейниках и вносят полученную информацию в специальные паспорта. Теперь там будут указаны имена парнокопытных.

Опрос на платформе "Активный гражданин – детям" был подготовлен совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Голосовать могли москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или зарегистрированные в МЭШ.