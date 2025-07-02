Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в городской части "Лосиного Острова"

Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в городской части "Лосиного Острова"
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Полученные данные лягут в основу решений по восстановлению водной экосистемы столицы

Ученые продолжают масштабную работу по изучению состояния флоры и фауны в московской части национального парка "Лосиный Остров". В частности, специалисты проводят полевые исследования Бабаевского и Казенного прудов, по результатам которых будут разработаны рекомендации по улучшению состояния водоемов в черте города.

В прошлом году биологи выявили в парке "Лосиный Остров" более 1500 видов животных и растений, из которых свыше 200 – редкие и охраняемые. На основе проведенной работы эксперты представили программы по сохранению и поддержке уязвимых видов. В этом году группа ученых, среди которых специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, начала исследование биоразнообразия водоемов "Лосиного Острова". Эксперты взяли пробы фито– и зоопланктона из Бабаевского пруда, а также бентосных организмов, обитающих в грунте. Затем гидробиологи отобрали пробы воды и придонных осадков в Казенном пруду, а также образцы верхнего слоя донных отложений. Это позволит оценить текущее экологическое и рекреационное состояние водоемов, которое может меняться под воздействием внешних факторов.

На следующем этапе ученые в лаборатории проведут анализ двух групп организмов: раковинных амеб и ветвистоусых рачков кладоцер. Эти микроорганизмы считаются биоиндикаторами. По их наличию и структуре популяций можно судить о степени загрязненности водоема. В частности, раковинные амебы особенно чувствительны к тяжелым металлам, нефтепродуктам и дорожной соли. Так, если планктон показывает, что вода относительно чистая, а донные организмы свидетельствуют об обратном, это говорит о необходимости аккуратной и адресной работы с донными отложениями, поясняют гидробиологи.

На основе полученных данных специалисты разработают рекомендации по улучшению состояния водоемов. Одной из возможных мер является повышение проточности, например с помощью подачи дополнительного объема чистой воды или прочистки водоотводящих каналов. 

Ранее эксперт прокомментировал новое московское законодательство об особо охраняемых зеленых территориях.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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