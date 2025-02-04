В Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов

В Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов
Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Кличество уникальной живности в регионе за последний год только выросло

В новом издании Красной книги Москвы включены 573 вида животных, растений и грибов, которые уязвимы или подвержены исчезанию. Выпуск подготовил столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды при участии признанных биологов, натуралистов и экспертов.

Красная книга Москвы – правовой документ, который защищает редких представителей флоры и фауны, содержит описание мер по их охране и восстановлению. Дополнительно она играет просветительскую роль, рассказывая горожанам об особенностях экологии окружающей среды. В ней подробно говорится о редких для столичного региона живых организмах и местах их обитания.

Как рассказали в Департаменте, большую роль в создании Красной книги сыграли специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, институтов Российской академии наук, а также натуралисты и любители живой природы. 

"Благодаря их участию было определено место обитания такого редкого животного, как орешниковая соня, зафиксировано произрастание в Москве гвоздики пышной – впервые в XXI веке", – сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

В прошлом году биологи зафиксировали в Москве на 136 видов животных больше, чем в прошлом году, — всего 408, в том числе краснокнижных представителей фауны. Это представители млекопитающих, насекомых, земноводных, а также птицы, рыбы и моллюски. Такая тенденция может свидетельствовать о наличии благоприятной окружающей среды в столице, качестве почвы, воды и воздуха.

Источник: сайт мэра Москвы
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