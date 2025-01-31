Зеленый каркас обеспечит баланс природы и урбанистики в Москве

Зеленый каркас обеспечит баланс природы и урбанистики в Москве
Фото: АГН Москва
Озеленение столицы станет стратегически продуманным благодаря новому закону

Московский "зеленый каркас", создание которого предусмотрено законом "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве", обеспечит достаточный уровень озеленения города, учитывая при этом потребности москвичей. В этом убежден эксперт в области ландшафтной индустрии Илья Васецкий.

Важно понимать, что развитие зеленого фонда в столице – это больше, чем просто посадка дополнительных деревьев и кустов. Это процесс, который требует глубокого знания местной экосистемы, климата, условий почвы и растительного сообщества. Мегаполису нужны такие зеленые зоны, которые будут способствовать улучшению качества воздуха, микроклимата, при этом являясь местами для отдыха и общения москвичей.

"Развитие зеленой инфраструктуры в Москве является стратегически важной задачей, которая требует не только высокого уровня профессионализма в ландшафтной архитектуре, но и глубокого понимания социокультурных аспектов жизни современного города. Городские проекты должны не только радовать глаз, но и способствовать созданию крепкой и устойчивой связи между людьми и природой, тем самым улучшая качество жизни в городской среде",

– подчеркнул Васецкий в комментарии АГН "Москва".

Значительную роль при этом играет не только проектирование ландшафта, но и выбор подходящих растений, которые позволят создать устойчивую экосистему и обеспечат сохранение биоразнообразия.

Закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве" был принят Мосгордумой в ноябре 2024 года. Документ предусматривает создание "зеленого каркаса" мегаполиса и регулирует экологическую жизнь в столице. В частности, вместо хаотичной высадки саженцев взамен утраченных деревьев предусмотрена денежная компенсация. Это даст возможность проводить более качественное озеленение, используя системный подход и учитывая продуманные планы по развитию территории. 

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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