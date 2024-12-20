На севере Москвы благоустроили два парка и два сквера

На севере Москвы благоустроили два парка и два сквера
Фото: mos.ru
При проведении работ прислушивались к пожеланиям местных жителей

В столице продолжается масштабная работа по благоустройству. Так, в этом году были приведены в порядок два парка и два сквера в Северном административном округе (САО).

В районе Коптево благоустроили "Вишневый сад". Это домашний парк для жителей многоэтажек на Большой Академической улице. Яркой деталью стали установленные арт-объекты в виде вишен, а также гармонирующее с ними покрытие беговых дорожек и площадок. В парке освежили газон и высадили деревья вишни сортов "владимирская", "новодворская", "ливенская" и "гриот белорусский".

Для любителей активного образа жизни сделали площадки для стритбола, панна-футбола, волейбола и баскетбола, поставили стол для пинг-понга, организовали зону воркаута с уличными тренажерами. Для юных жителей района смонтировали два игровых комплекса с горками и переходами, батутом и песочным городком, качелями и развивающими игровыми панелями. Для любителей тихого отдыха установили новые скамейки и большие качели. И конечно

В Тимирязевском районе преобразился сквер Соломенной Сторожки. Детская площадка теперь радует ребят ярким прорезиненным покрытием, корабликом и красивым канатным комплексом в виде кита. Жители постарше могут тренироваться на свежем воздухе на современных комплексах для воркаута. Кроме того, в парке провели масштабное озеленение: высадили около 500 кустарников и более 50 деревьев, а у входа появились деревья с необычной формой кроны.

В Савеловском районе специалисты обновили одноименный парк. В глубине обустроили универсальную спортивную площадку с зоной воркаута и уличными тренажерами. Справа от входа организовали детский городок с игровым комплексом, спиральной и скатной горкой, качелями и развивающими панелями. Для отдыха взрослых предусмотрели зоны с круговыми лавочками и клумбами.

В Восточном Дегунине благоустроили сквер в Керамическом проезде. Здесь постарались максимально учесть пожелания жителей района: создали места для досуга детей, обновили площадку для прогулок и тренировки собак, продумали пространство для занятий спортом.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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