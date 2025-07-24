В национальном парке "Лосиный Остров" проводят анализ почвы

Ученые исследуют состояние грунта и его способность выполнять защитную и буферную функции

Сотрудники ведущих российских научных учреждений совместно со специалистами столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды изучают состояние экосистемы московской части национального парка "Лосиный Остров", в том числе проводят анализ почвы. Задача экспертов - определить уровень плодородия и способность грунта выполнять основные природные функции – защитную и буферную.

Масштабные исследования территории "Лосиного Острова" начались в 2024 году. В этом году эксперты начали исследования почвы в московской части парка. На одном из участков территории работы уже завершены.

"Мы закончили работу с разрезом почвы на выбранном участке "Лосиного Острова". В этом месте в середине прошлого века находилось поле, о чем свидетельствуют как почвенные характеристики, так и картографические материалы прошлых лет",

– рассказала младший научный сотрудник лаборатории изучения экологических функций почв ИПЭЭ РАН Полина Гусева.

В ходе исследовательских работ на данном участке ученые обнаружили фрагменты резины на глубине примерно 40 см. Это подтверждает антропогенное воздействие на территорию в прошлом. Задача специалистов – оценить, насколько устойчив парк и его отдельные экосистемы к такому влиянию, так как почвенный покров играет важнейшую роль в экологическом благополучии мегаполиса. Он способен удерживать вещества, загрязняющие грунтовые воды и атмосферу, в частности, тяжелые металлы и нефтепродукты.

"Понимая, как функционируют эти природные механизмы, мы можем бережно управлять зелеными территориями и искать новые эффективные решения для поддержания биоразнообразия столицы",

– пояснила замдиректора Государственного природоохранного центра Наталья Чухраева.

Ранее ученые выявили в московской части "Лосиного Острова" свыше 1,5 тысячи видов животных и растений, более 200 из которых являются редкими и охраняемыми. В частности, наблюдатели заметили черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха. До недавних пор эти птицы не встречались в городе уже долгие годы.