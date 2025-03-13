Жители столицы выбрали проект нового Большого московского цирка

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Москвичи выбрали наиболее понравившийся им проект нового Большого Московского цирка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Голосование на платформе "Активный гражданин" было организовано в два этапа. По итогам первого стало понятно, что большинство жителей столицы хотят видеть в нашем городе новый, современный, многофункциональный Большой цирк.
В ходе второго голосования москвичам предлагалось выбрать лучшую визуальную концепцию нового цирка. Впервые вместе со взрослыми могли проголосовать и подростки: для них открыли специальную платформу "Активный гражданин – детям". Причем с тем, что мнение детей как целевой аудитории цирка в этом вопросе необходимо учитывать, согласилось абсолютное большинство взрослых - 85%.
"По итогам голосования, из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро "АПЕКС", которую поддержали 29% взрослых и 42% детей",
– сообщил Сергей Собянин. По его словам, данная концепция ляжет в основу проекта, который еще предстоит разработать. Результатом этой сложной работы должно стать современное уникальное цирковое здание, которое по своей мощности и возможностям во много раз превзойдет старое.
Российский лидер не намерен так просто идти на сделку
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь