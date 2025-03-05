Новый цирк позволит создать более комфортные условия для животных — Куклачев

Звери будут очень благодарны

Столице давно нужен современный цирк, в котором будут использоваться передовые технологии, считает художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. В беседе с журналистами он отметил, что с интересом следит за голосованием, касающимся строительства нового Большого Московского цирка, и особенно ждет второго этапа, в котором смогут принять участие дети.

Популярный дрессировщик напомнил, что именно юные зрители являются самыми искренними и благодарными, а их мнение часто остается без внимания. Он подчеркнул, что это будет первый случай, когда при создании такого объекта будут учитывать интересы многих групп. Также он отметил, что решение построить цирк в новой локации говорит о том, что город готов учитывать потребности населения.

Кроме того, Куклачев отметил, что новое здание создаст более комфортные условия для животных, которые тоже являются полноценными артистами цирка. Он поблагодарил власти за то, что при разработке проекта особое внимание уделили их содержанию. Появление просторных помещений и современные условия пойдут на пользу слонам, тиграм, обезьянам и другим животным, которые будут очень благодарны.

Ранее глава столичной администрации Сергей Собянин предложил местным жителям выбрать архитектурную концепцию нового цирка на платформе "Активный гражданин". Запланировано, что здание будет возведено в районе Мневниковской поймы.