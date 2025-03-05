Ирина Винер поддержала создание современного московского цирка

Ирина Винер поддержала создание современного московского цирка
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Здание появится в Мневниковской пойме

Новый современный Большой Московской цирк станет площадкой для шоу мирового уровня. В этом уверена легендарный российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

В беседе с АГН "Москва" она призналась, что довольно редко бывает в цирке, но с удовольствием смотрит международные конкурсы по цирковому искусству, которые проводятся в Монако и в других местах.

"Всегда отмечаю, как современные режиссерские, технические, мультимедийные решения становятся прекрасным обрамлением для талантливейших артистов, гимнастов, акробатов. В Большом Московском цирке тоже работают профессионалы высокого уровня, которые могли бы создавать настоящие события мирового уровня в цирковой отрасли при наличии современной арены и оснащения",

– убеждена Ирина Винер.

Она отметила, что Дворец гимнастики, недавно построенный в Олимпийском комплексе "Лужники" и получивший имя прославленного тренера, был подарком Москвы всему российскому спорту. В свою очередь, новое здание Большого Московского цирка станет подарком и его коллективу, и всему мировому цирковому искусству.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятом решении построить новое здание цирка в Мневниковской пойме и пригласил москвичей выбрать, какое архитектурное решение ляжет в основу проекта.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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