Фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 30 тысяч посетителей

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Зима в Москве"

Зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 30 тысяч гостей. Событие состоялось на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" 6 и 7 декабря.

Особый интерес посетителей вызвала ярмарка товаров ручной работы, где была представлена продукция более 20 некоммерческих организаций: вязаные игрушки, украшения, керамическая посуда, мыло, одежда и т.п. Например, подопечные фонда "Искусство быть рядом", который помогает людям с аутизмом, подготовили для ярмарки ароматные свечи, аромасаше, открытки в стиле скрапбукинг.

Все средства, вырученные на благотворительной ярмарке, будут направлены на помощь нуждающимся: детям с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям, малоимущим семьям и животным из приютов. Кроме того, посетители фестиваля могли сделать пожертвование в пользу любой программы НКО, представленной в благотворительным сервисе на портале mos.ru, за это они получали возможность приобрести личные вещи любимых артистов, музыкантов, блогеров и бесплатно упаковать покупку в подарочную бумагу.

Важной частью фестиваля стала благотворительная акция "Добрая елка". Специальное новогоднее дереве было украшено шарами с пожеланиями детей – подопечных некоммерческих организаций, среди которых были и дети участников спецоперации. Посетители фестиваля также могли принести настольные игры для военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

В рамках фестиваля также были организованы мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, на улице была оформлена фотозона для памятных снимков, а на катке состоялось сказочное представление.

Мероприятие "Город неравнодушных" стало часть масштабного проекта сезона "Зима в Москве".