Фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 30 тысяч посетителей

Фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 30 тысяч посетителей
Фото: mos.ru
Мероприятие состоялось в рамках проекта "Зима в Москве"

Зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 30 тысяч гостей. Событие состоялось на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" 6 и 7 декабря.

Особый интерес посетителей вызвала ярмарка товаров ручной работы, где была представлена продукция более 20 некоммерческих организаций: вязаные игрушки, украшения, керамическая посуда, мыло, одежда и т.п. Например, подопечные фонда "Искусство быть рядом", который помогает людям с аутизмом, подготовили для ярмарки ароматные свечи, аромасаше, открытки в стиле скрапбукинг.

Все средства, вырученные на благотворительной ярмарке, будут направлены на помощь нуждающимся: детям с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям, малоимущим семьям и животным из приютов. Кроме того, посетители фестиваля могли сделать пожертвование в пользу любой программы НКО, представленной в благотворительным сервисе на портале mos.ru, за это они получали возможность приобрести личные вещи любимых артистов, музыкантов, блогеров и бесплатно упаковать покупку в подарочную бумагу.

Важной частью фестиваля стала благотворительная акция "Добрая елка". Специальное новогоднее дереве было украшено шарами с пожеланиями детей – подопечных некоммерческих организаций, среди которых были и дети участников спецоперации. Посетители фестиваля также могли принести настольные игры для военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

В рамках фестиваля также были организованы мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, на улице была оформлена фотозона для памятных снимков, а на катке состоялось сказочное представление.

Мероприятие "Город неравнодушных" стало часть масштабного проекта сезона "Зима в Москве".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей