В Москве проходит акция "Добрая елка"

Присоединиться к благотворительному мероприятию можно более чем на 100 площадках столицы

Ежегодная акция "Добрая елка" вновь помогает сделать счастливее детей и подростков – подопечных некоммерческих организаций. Стать настоящим волшебником и исполнить желание ребенка может каждый: для этого нужно снять шар с новогоднего дерева или зайти на сайт акции и заполнить заявку.

В этом году добрые елки установлены более чем в 100 местах города. Их можно найти в медиацентре и павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье", в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы", в ЦУМе и Центральном детском магазине на Лубянке, на Усачевском рынке и в фудхолле "Центральный рынок" на Маросейке, в отелях, ресторанах, торговых центрах Москвы, а также на фестивальных площадках проекта "Зима в Москве".

На добрых елках висят шарики с просьбами детей от трех до 17 лет, которые остались без родителей, тяжело больны, живут в малообеспеченных семьях и т.п. Кто-то из них мечтает о велосипеде или коньках, кто-то хотел бы попасть в театр на "Щелкунчика" или побывать на экскурсии в Кремле. Чтобы исполнить желание ребенка, нужно заполнить заявку. С будущим дарителем свяжется оператор кол-центра, который ответит на все вопросы и подтвердит заявку. Затем позвонит представитель НКО, с которым можно обсудить, как передать подарок подопечному.

Акция "Добрая елка" проходит уже в четвертый раз, в предыдущие годы добровольцы исполнили почти 4200 желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году акция является частью проекта "Зима в Москве".