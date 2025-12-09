"Вместе теплее на ВДНХ": главная выставка страны приглашает на зимние развлечения

"Вместе теплее на ВДНХ": главная выставка страны приглашает на зимние развлечения
Фото: пресс-служба
Посетителей ждут катания на коньках, спортивные активности, концерты, фестивали, интересные экскурсии, творческие занятия и многое другое

В Москве на Главной выставке страны стартовал зимний сезон 2025/2026 "Вместе теплее на ВДНХ!" О том, что приготовили организаторы для москвичей и гостей столицы, расскажем в нашей статье.

Главным центром притяжения посетителей ВДНХ этой зимой по традиции станет каток. Ледовая поверхность занимает более 20 тысяч квадратных метров – прокатиться можно по Центральной аллее между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Музей славянской письменности „Слово“" вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Фото: пресс-служба

Торжественное открытие зимнего сезона на ВДНХ состоялось 28 и 29 ноября, а начиная с 5 декабря гостей катка будут регулярно радовать тематические танцевальные вечеринки. Талантливые диджеи медиарубки создадут неповторимую атмосферу, а гости получат возможность услышать любимую песню, а также сделать музыкальный сюрприз близкому человеку. Для романтиков, предпочитающих кататься при свете звезд, предусмотрены ночные сеансы, а для ранних пташек – утренние зарядки на льду.

Посетители ВДНХ смогут отправить письмо Деду Морозу: ящики "Новогодней почты" установлены в Инфоцентре у арки Главного входа, семейном тематическом парке "Орион", Центре национальных конных традиций, "Москвариуме" и на "Городской ферме".

Любимая многими новогодняя ярмарка будет работать с 25 декабря по 11 января на площади за павильоном № 58 "Музей славянской письменности „Слово“". В эти дни с 11:00 до 21:00 гостей будут ждать вкусные угощения, ремесленные товары, сувениры, игрушки, а задорная музыка создаст яркую праздничную атмосферу.

Весело встретить Новый год тоже можно будет на ВДНХ. С 21:00 31 декабря до 02:30 1 января гостей на разных локациях выставочного пространства будут радовать выступления фигуристов, диджей-сеты, сказочный ледовый балет, театральные шествия, танцы, уличные спектакли. Кульминацией праздника станет высокотехнологичное светомузыкальное шоу.

Фото: пресс-служба

Для детей на ВДНХ подготовили специальную программу. По выходным с 6 декабря до 11 января с 12:00 до15:00 на детском катке семейный парк интерактивного фермерства и ремесел "Городская ферма" будет проводить эстафеты на коньках, игры "Корова на льду", испытания на меткость в шариковом тире.

С 20 декабря в историческом манеже Центра национальных конных традиций гости всех возрастов смогут посмотреть новогодний спектакль "Конек-огонек" от Конного театра Кремлевской школы верховой езды. Также в течении всего зимнего сезона на главном катке ВДНХ будут проходить интерактивные мероприятия от мультимедийного центра "Союзмультпарк".

В парке Останкино также запланировано много активностей. В течение всего сезона со 2 декабря по 1 марта по вторникам с 19:00 до 20:30 и в выходные дни с 10:00 до 12:00 хоккейная коробка в парке "Останкино" будет превращаться в арену тренировок хоккейного клуба "ВДНХ-Юниор".

Желающих научиться кататься на коньках с 3 декабря ждут на катке в парке "Останкино", где в рамках проекта "Мой спортивный район" организованы регулярные бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров. Кроме того, с 7 декабря по 22 февраля по воскресеньям с 12:00 до 13:30 и с 18:00 до 19:30 здесь можно будет поиграть в лазертаг на льду. А 1 января здесь состоится "Забег обещаний", в котором приглашаются участвовать все желающие активно начать новый год.

Значительное внимание ВДНХ уделит и благотворительной программе. До 21 декабря на площадке между павильоном №64 и Домом Российской кухни ежедневно будет работать открытая телестудия "Включайся ТВ: Несекретная служба Деда Мороза". В прямом эфире звезды эстрады, спортсмены и общественные деятели будут исполнять новогодние желания детей из детских домов.

20 декабря с 13:00 до 19:00 на площадке пред павильоном № 57 состоится большой благотворительный фестиваль "Елка добра и равных возможностей". 31 января на Катке ВДНХ пройдет спортивный фестиваль адаптивных зимних видов спорта "ВКЛЮЧАЙСЯ Фест: Зима". А 7 февраля на катке запланирован благотворительный день "Катайся и помогай" – все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены подопечным благотворительных фондов "Вера", "Я есть", "Линия жизни" и Фонда Константина Хабенского.

И конечно же, на ВДНХ запланировано много интересных и познавательных экскурсий. Музей славянской письменности "Слово", Центр "Космонавтика и авиация", Музей героизма, Музей кино, Музей Востока, павильон "Рабочий и колхозница" – всего для гостей будет работать более 30 музейно-выставочных площадок, значит, каждый найдет для себя что-то интересное.

Кроме того, посетители могут присоединиться к познавательным прогулкам по территории ВДНХ. Экскурсионная программа "Новогодние традиции ВДНХ" будет проводиться трижды в день с 25 по 30 декабря и с 2 по 11 января. Также в Центре "Космонавтика и авиация" с 27 по30 декабря и со 2 по 11 января пройдут экскурсии "История космической елки".

Фото: пресс-служба

Чтобы сделать зимний отдых на ВДНХ еще приятнее, для гостей приготовили особые гастрономические сюрпризы. В духе концепции "Вместе теплее на ВДНХ"  работают киоски "Брецель" с душистой выпечкой и "Чай Кофе Вафли", где можно согреться чашечкой пряного глинтвейна. А на самом большом катке столицы расположились свыше 10 гастроточек – от легких перекусов до сытных обедов. Рестораны и кафе ВДНХ, украшенные к празднику, позволят насладиться новогодней атмосферой и блюдами зимнего меню.

Мероприятия на ВДНХ пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" – главного события сезона. Цель проекта – укрепить семейные и общественные связи, сформировать атмосферу единства, взаимной поддержки, уюта и праздника. 

