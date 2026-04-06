Московские неонатологи спасают 99% недоношенных детей - Собянин

Фото: АГН Москва/ Владимир Новиков
Проект "Ранняя помощь" поддерживает семьи с особенными детьми — от первых дней жизни до адаптации в детском саду

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей с Днем неонатолога и отметил успехи столичных специалистов в выхаживании новорожденных. За последние годы московские неонатологи добились существенного прогресса: в современных роддомах и перинатальных центрах сегодня спасают 99% недоношенных младенцев. Только за прошлый год медики помогли более чем пяти тысячам малышей, появившихся на свет раньше срока.

Ключевую роль в достижении таких результатов играет ранняя диагностика. Всем новорожденным в Москве проводят неонатальный скрининг на 38 заболеваний – это позволяет выявить тяжелые патологии до появления первых симптомов и вовремя начать лечение.

Особое внимание уделяется детям, которые родились раньше срока, имели вес менее 1,5 кг или пережили критическое состояние в первые дни жизни. Для их поддержки запущен проект "Ранняя помощь". Центры этой программы работают на базе четырех крупных детских больниц: ДГКБ им. З. А. Башляевой, Морозовской больницы, ДГКБ им. Н. Ф. Филатова и ММКЦ "Коммунарка". Эти учреждения взаимодействуют с 16 центрами развития, обеспечивая комплексную поддержку маленьким пациентам и их семьям.

Каждой семье помогает мультидисциплинарная команда специалистов: врачи, педагоги, логопеды, психологи и инструкторы ЛФК. Наблюдение начинается с первых дней жизни ребенка. Специалисты отслеживают развитие, корректируют возможные трудности и оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Когда ребенку исполняется три года, при необходимости команда формирует индивидуальный образовательный маршрут и помогает адаптироваться к детскому саду, чтобы переход в новую среду прошел максимально комфортно.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
