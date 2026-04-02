Собянин анонсировал открытие десятков обновленных школ в Москве 1 сентября

Фото: Сайт С.Собянина
Учебные здания получат современную инфраструктуру, в том числе научную и спортивную

Масштабный проект по реконструкции зданий и созданию комфортной образовательной среды в рамках программы "Моя школа" стартовал в Москве в 2024 году. К настоящему времени работы завершены уже в 55 школах, а к началу нового учебного года планируется открыть еще несколько десятков обновленных учебных заведений. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Важно, что речь идет не просто о косметическом ремонте. Ведь изменения затрагивают как внешний облик зданий, так и их внутреннее наполнение. В школах появляются современные лабораторно‑исследовательские комплексы, оснащенные всем необходимым оборудованием для углубленного изучения естественных наук. Вместо традиционных библиотек обустраивают полноценные библиотечные центры с читальными залами, где ученики могут работать с книгами и цифровыми ресурсами.

Особое внимание уделяется зонам для индивидуальной работы. В коридорах и общих пространствах устанавливают шумозащитные кабинки, оборудованные столами, розетками для зарядки устройств и качественным освещением. Это позволяет школьникам сосредоточиться на учебе, подготовиться к урокам или выполнить домашние задания в спокойной обстановке.

Актовые залы трансформируются в многофункциональные пространства, которые подходят для проведения мероприятий разного формата: от школьных собраний до творческих фестивалей. Такие помещения проектируют с учетом современных требований к акустике, освещению и мобильности мебели.

Значительно улучшается и спортивная инфраструктура. На территориях школ обустраивают стадионы с профессиональными беговыми дорожками, площадками для игр и тренажерами. Покрытия выбирают безопасные и износостойкие, чтобы обеспечить комфорт и снизить риск травм во время занятий.

Программа "Моя школа" нацелена не только на обновление материальной базы, но и на создание среды, которая будет способствовать развитию учеников. Современные пространства помогают сделать образовательный процесс более гибким и разнообразным, а также учитывают потребности детей разного возраста и интересов.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей