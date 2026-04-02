Собянин анонсировал открытие десятков обновленных школ в Москве 1 сентября

Учебные здания получат современную инфраструктуру, в том числе научную и спортивную

Масштабный проект по реконструкции зданий и созданию комфортной образовательной среды в рамках программы "Моя школа" стартовал в Москве в 2024 году. К настоящему времени работы завершены уже в 55 школах, а к началу нового учебного года планируется открыть еще несколько десятков обновленных учебных заведений. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Важно, что речь идет не просто о косметическом ремонте. Ведь изменения затрагивают как внешний облик зданий, так и их внутреннее наполнение. В школах появляются современные лабораторно‑исследовательские комплексы, оснащенные всем необходимым оборудованием для углубленного изучения естественных наук. Вместо традиционных библиотек обустраивают полноценные библиотечные центры с читальными залами, где ученики могут работать с книгами и цифровыми ресурсами.

Особое внимание уделяется зонам для индивидуальной работы. В коридорах и общих пространствах устанавливают шумозащитные кабинки, оборудованные столами, розетками для зарядки устройств и качественным освещением. Это позволяет школьникам сосредоточиться на учебе, подготовиться к урокам или выполнить домашние задания в спокойной обстановке.

Актовые залы трансформируются в многофункциональные пространства, которые подходят для проведения мероприятий разного формата: от школьных собраний до творческих фестивалей. Такие помещения проектируют с учетом современных требований к акустике, освещению и мобильности мебели.

Значительно улучшается и спортивная инфраструктура. На территориях школ обустраивают стадионы с профессиональными беговыми дорожками, площадками для игр и тренажерами. Покрытия выбирают безопасные и износостойкие, чтобы обеспечить комфорт и снизить риск травм во время занятий.

Программа "Моя школа" нацелена не только на обновление материальной базы, но и на создание среды, которая будет способствовать развитию учеников. Современные пространства помогают сделать образовательный процесс более гибким и разнообразным, а также учитывают потребности детей разного возраста и интересов.