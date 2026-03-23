Собянин рассказал о московских инновациях в строительстве

Многие разработки столичных компаний применяются в разных регионах России и за рубежом

Москва – один из лидеров строительной отрасли. Здесь всегда кипит работа по возведению новых детских садов и спортивных комплексов, жилых домов и деловых центров, мостов и станций метро. При этом специалисты постоянно думают над усовершенствованием процессов и технологий, которые позволяют сделать проект менее затратным, но более долговечным, эффективным, удобным. Многие разработки внедряются, по словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря участникам Московского инновационного кластера и выпускникам программ "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы".

"Московские компании меняют подход к строительству",

– подчеркнул мэр в своем канале в мессенджере МАХ. Например, для управления строительным краном теперь не нужно подниматься на башню и из кабины на огромной высоте рулить подъемником. Столичная компания "Вирсайн Инновации" придумала систему дистанционного управления строительными кранами, когда оператор трудится в комфортных условиях на земле. Сейчас эта технология используется при строительстве нового корпуса НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Еще один столичный инноватор – ГК "ТСМ Групп" – разработал уникальное защитное покрытие TSMCERAMIC. Внешне оно напоминает краску, но в его составе содержатся вакуумные керамические микросферы, которые обеспечивают комплексную защиту: от плесени, грибка, коррозии, промерзания, обледенения, а также обладает высокими огнезащитными свойствами. Сегодня уже более 1000 зданий в Москве обработаны данным составом, а также налажены поставки Казахстан, Венгрию и Китай.

Таким образом инновации московских разработчиков меняют строительную отрасль в России и за рубежом.