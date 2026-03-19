Новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы – Собянин

Маршрут от Шелепихинского шоссе до СЗХ улучшит связь районов Хорошево‑Мневники и Филевский Парк

В Москве разработан план строительства и реконструкции дорожной сети, которая свяжет северо‑западную и западную части города. В рамках проекта появится новый маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо‑Западной хорды (СЗХ) общей протяженностью 1,7 км. В каждом направлении будет организовано по две полосы движения, что позволит повысить пропускную способность и снизить нагрузку на соседние магистрали. По словам мэра столицы Сергея Собянина, окончание работ намечено на 2026 год.

После ввода дорог в эксплуатацию городские службы скорректируют маршрутную сеть наземного транспорта. Изменения обеспечат беспересадочное сообщение между территорией ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, районом Филевский Парк и ключевыми транспортными узлами. Пассажиры получат удобный доступ к станции метро "Мневники" Большой кольцевой линии, станции "Шелепиха" Московского центрального кольца, а также к перспективной Рублево‑Архангельской линии и МЦД‑4 на участке Москва‑Сити.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта, помимо прокладки новых участков, специалисты обновят участки Новозаводской улицы и Берегового проезда. Обновленная дорожная инфраструктура не только облегчит ежедневные поездки горожан, но и поможет перераспределить транспортные потоки, снизив заторы на смежных участках. Проект вписывается в общую стратегию развития транспортной сети столицы и направлен на создание более комфортной городской среды для жителей западных и северо‑западных районов.

