Москва поможет модернизировать 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД - Собянин

Территории вокруг станций также благоустроят

Десять станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД) в скором времени станут комфортнее для пассажиров благодаря проекту модернизации, реализовать который поможет Москва. Подробности сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В соответствии со стандартами московского транспорта будут модернизированы следующие станции МЖД:

Маленковская, Яуза, Лосиноостровская, Лось по Ярославскому направлению;

Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская, Дербеневская по Павелецкому направлению.

Там сделают навесы во всю длину платформ, заменят освещение и навигацию. Сами платформы отремонтируют, установят новые турникеты, обновят входные павильоны. Данные станции будут интегрированы в единую транспортную систему Москвы, поэтому пересадки на другие виды транспорта там станут быстрее и удобнее.

Проектные работы, рассчитанные на 2026/27 г.г., предусматривают также благоустройство прилегающих к станциям территорий. Там организуют безопасные переходы через проезжую часть, перенесут остановки наземного транспорта ближе к выходам, при необходимости внесут изменения в организацию дорожного движения.

"После модернизации 10 станций улучшится транспортное обслуживание свыше миллиона жителей прилегающих районов", – сообщил Собянин.