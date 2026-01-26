Новые дороги в Коммунарке и Южном Бутове: о планах дорожного строительства рассказал Собянин

Новые дороги в Коммунарке и Южном Бутове: о планах дорожного строительства рассказал Собянин
Фото: АГН Москва/ Воронин Денис
Часть улиц отремонтируют, к ряду объектов проведут новые дороги

К 2027 году транспортная доступность и внутриквартальная связность Коммунарки, Южного и Северного Бутова улучшится. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, строя планы развития, город уделяет повышенное внимание транспортной инфраструктуре, причем не только крупным объектам – таким как, в частности, Московский скоростной диаметр, но и локальным участкам улично-дорожной сети. Характерный пример – грядущие изменения в Хорошевском районе. Там появится более двух километров новых дорог и будут отремонтированы действующие.

Так, запланирована реконструкция участка улицы Розанова от Хорошевского шоссе до 3-го Хорошевского проезда плюс самого 3-й Хорошевского проезда. В результате здесь появится дополнительный выезд в сторону Хорошевского шоссе и станции метро "Беговая".

Проектом предусмотрены также работы на 5-й Магистральной улице от Хорошевского шоссе до 2-го Хорошевского проезда. Планируется построить два новых проезда. Один из них, Проектируемый проезд №6682, свяжет 3-й Хорошевский проезд и 5-ю Магистральную улицу, а другой, Проектируемый проезд №6684, позволит обеспечить поперечную связь между Хорошевским и Звенигородским шоссе.

"Обновим съезды на пересечении с Хорошевским шоссе, установим остановки городского транспорта. Все дороги оснастим пешеходными переходами и велодорожками, после завершения работ проведём комплексное благоустройство",

– сообщил Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. Все указанные работы планируется закончить в 2027 году.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
