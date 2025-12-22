Владимир Ефимов рассказал о строительстве путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова

Около трех километров дорог будет построено и отремонтировано в рамках проекта по возведению автомобильного путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова. В настоящий момент специалисты готовят фундамент для опоры конструкции, которая позволит с комфортом пересекать пути МЦД-2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что сейчас ведется устройство фундамента одной из подпорных стен и девятой опоры автомобильного путепровода на участке от улицы 8 Марта до Приорова, которая станет опорой съезда с будущего путепровода.

"Для проверки несущей способности грунта были проведены штамповые испытания, результаты которых показали, что конструктив будущего путепровода соответствует всем требованиям надежности. В настоящее время специалисты приступили к устройству свайного основания. Длина свай составляет от 28 до 31 метра, а их количество по подпорной стене и девятой опоре – 135 штук", – рассказал Ефимов.

В общей сложности для реализации проекта нужно будет построить около трех километров дорог. Данный план затрагивает часть улицы 8 Марта – от улицы Академика Ильюшина до улицы Космонавта Волкова; участок 2-го Амбулаторного проезда, примыкающий к улице 8 Марта; участок Большого Коптевского проезда, примыкающий ко 2-му Амбулаторному проезду. Также запланирована реконструкция участка улицы Приорова на стыке с улицей Космонавта Волкова и строительство транспортной одноуровневой круговой развязки на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.

Завершение всех работ намечено на 2028 год. Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, по окончании основных строительных мероприятий вся прилегающая территория будет благоустроена, вдоль улиц появятся современные светофоры, разметка для пешеходов. В соответствии с маршрутом движения общественного транспорта установят комфортные остановочные павильоны, для водителей организуют парковочные карманы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о плане модернизации улично-дорожной сети в районе Очаково-Матвеевское, по выполнении которого добираться до станции Мещерская МЦД-4 и к другим городским объектам в округе станет удобнее и быстрее.